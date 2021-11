El TSJ valencià demana una norma sobre pandèmies que evite la “contradicció de criteris” en els tribunals

El passaport Covid que ha imposat la Generalitat Valenciana és una mesura proporcionada, necessària i amb un termini temporal raonable i, sobretot, té una finalitat constitucionalment legítima. La secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha avalat el passaport Covid per a accedir a l’hostaleria i l’oci i a les residències a partir del pròxim 3 de desembre, seguint la línia que ha mantingut amb mesures anteriors proposades per la Generalitat Valenciana en períodes epidemiològics crítics, com els tocs de queda o els tancaments perimetrals.

El ponent de la interlocutòria, el magistrat Manuel José Baeza Díaz-Portalés, també aprofita l’aval a la mesura per a reivindicar una norma que unifique en la legislació espanyola les mesures restrictives dels drets fonamentals que servisquen per a combatre la pandèmia en moments crítics. Ho demana de lege ferenda, la locució llatina que en l’argot jurídic es refereix a una futura reforma legislativa o amb motiu de proposar una llei. “Allò desitjable de lege ferenda hauria sigut –i continua sent– una producció normativa idònia i ad hoc que resolga els problemes interpretatius amb què ens trobem i evite la contradicció consegüent de criteris a què assistim en el seu moment i que continuen repetint-se en els diversos tribunals territorials del país”, apunta la interlocutòria en referència a resolucions com la del Tribunal Superior de Justícia del País Basc que va tombar l’aplicació del passaport Covid.

El ponent, president de la Sala Contenciosa Administrativa, també al·ludeix a les reformes legislatives de països de la Unió Europea com a exemple a seguir. “Aquesta necessària intervenció legislativa és precisament la que ja es va produir al començament de la pandèmia per diversos dels països del nostre entorn geogràfic i cultural, i resulta particularment significatiu que dos països –Alemanya i França– que tenen una configuració constitucional poc coincident van donar una solució similar d’ordre administratiu, especificant competències abans previstes en disposicions més generals i –en definitiva– conferint la necessària certesa i seguretat a les autoritats sanitàries per a acordar mesures limitatives dels drets fonamentals”, diu la interlocutòria.

La decisió d’avalar el passaport Covid a la Comunitat Valenciana durant les festes del Nadal ve també secundada per la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS) sobre el certificat de vacunació per a entrar en determinats locals d’oci i en residències. Així doncs, la limitació al dret a la igualtat, a la intimitat i a la protecció de dades que suposa haver de mostrar el passaport Covid “és tènue” davant de drets fonamentals com el de la vida, la integritat física o la protecció de la salut. El TS, recorda la interlocutòria, ja lamentava els “conceptes indeterminats i clàusules generals” i trobava a faltar una “regulació específica per a afrontar la pandèmia” oferint la màxima seguretat jurídica.

Una qüestió de “transcendència cardinal” és que la mesura del passaport Covid no suspén llibertats i drets fonamentals, sinó que els restringeix o els limita. De fet, la mateixa secció de la Sala Contenciosa Administrativa va avalar el toc de queda i els tancaments perimetrals que va establir la Generalitat Valenciana arran de les últimes onades de contagis. “Més fàcilment entenem que la mesura d’exhibició d’una documentació determinada per a l’accés a certs establiments i activitats no passa de la categoria de simple limitació de drets fonamentals, mai de suspensió d’aquests”, afig la interlocutòria.

Una mesura que incentiva la vacunació

La decisió del TSJ-CV es basa també en l’informe de la Sotsdirecció General d’Epidemiologia, Vigilància de la Salut i Sanitat Ambiental de la Direcció General de Salut Pública, amb data del 22 de novembre passat, que l’Advocacia de la Generalitat Valenciana va aportar per justificar la mesura. Les dades mostren un “creixement sostingut i generalitzat”, apunta la interlocutòria. “Ens trobem a l’inici d’una nova onada epidèmica”, adverteix l’informe, que també afig que tots els indicadors del nivell de transmissió “han empitjorat i no s’observa cap indici de millora”. “Ans al contrari”, postil·la, “suggereixen que el nivell de circulació del SARS-CoV-2 continuarà augmentant”.

El passaport Covid esdevé així una “mesura necessària”, segons el TSJ-CV, en espais en què es generen més aerosols (per “parlar en un to més alt o cantar”) i, a més, “afavorits en part pel consum d’alcohol”. D’altra banda, l’entrada als locals d’oci i d’hostaleria “és voluntària” i aquests espais no acullen “activitats essencials”.

En definitiva, es tracta d’“evitar que tots els sacrificis que ha suportat la població puguen resultar infructuosos i això amb l’objectiu d’evitar el retorn a situacions anteriors indesitjables més restrictives”. El certificat sanitari s’erigeix així en l’“única mesura coneguda que permeta mantindre l’obertura –en els termes actuals – de la majoria dels establiments, locals i esdeveniments a què l’Administració vol aplicar-la”.

La mesura és proporcional i està justificada en tot el territori valencià ja que les males dades de contagis es reprodueixen en tots els departaments de salut, segons l’informe epidemiològic aportat per la Generalitat Valenciana. El passaport Covid “intenta procurar (...) no arribar a l’escenari de noves restriccions de drets fonamentals molt més intenses” i, a més, ha ajudat al fet que els ressagats es vacunen d’una vegada per sempre en veure perillar l’oci durant les festes de Nadal. “Veiem a la nostra Comunitat [que] amb el sol anunci d’implantació d’aquestes mesures, s’ha incentivat l’augment de la vacunació”, afig la interlocutòria en referència a les llargues cues en els punts de vacunació urbans sense cita l’última setmana.

El passaport Covid, abunda la interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ-CV, “a penes produirà afectació a l’activitat econòmica” i fins i tot en certs casos “pot facilitar-la”. “Apreciem que aquesta mesura obté un bon encaix de les dues peces més importants (salut i economia –per aquest ordre–) d’aquest insòlit puzle que representa l’actual pandèmia”, reflexiona la interlocutòria.