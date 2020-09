El TSJCV tomba la querella del PP contra un diputat socialista que va publicar notícies en Facebook en jornada de reflexió

El diputat del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes Manuel Pineda no va cometre un delicte electoral quan va publicar en el seu compte de Facebook huit notícies relacionades amb el seu partit durant la jornada de reflexió prèvia a les eleccions autonòmiques del 27 d’abril del 2019, tal com va denunciar la portaveu del PP a l’Ajuntament de Rafal, del qual Pineda és alcalde. Una interlocutòria de la secció primera de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a què ha tingut accés elDiario.es, acorda el sobreseïment provisional de les actuacions iniciades pel Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola.

La interlocutòria, de la qual ha sigut ponent el magistrat Vicente Torres, exfiscal anticorrupció, conclou que “com que es tracta d’una qüestió personal del candidat sense que haja mitjançat activitat comercial pel mig per a la difusió de les notícies, no pot entendre’s infringida l’obligació de cessament de propaganda electoral en la jornada de reflexió”.

L’alcalde i diputat autonòmic, metge de professió, va atribuir la publicació de les huit notícies durant la jornada de reflexió a una “patinada”. Després d’un avís d’una companya socialista que formava part del comité electoral, va esborrar les publicacions. El PP de Rafal, un municipi de la comarca alacantina del Baix Segura, va denunciar per un presumpte delicte electoral davant la Guàrdia Civil la publicació de huit notícies en el compte de l’alcalde, coordinador comarcal socialista i candidat autonòmic en el seu compte personal de Facebook. La Fiscalia, segons un escrit del 22 de juny passat, considerava que “no hi havia indicis de la comissió de delicte electoral” i va advertir que, per la condició d’aforat de Pineda, només la Sala Civil i Penal del TSJCV era competent “per al coneixement dels fets”.

L’exposició raonada del Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola, en què el jutge considerava que calia citar Pineda com a investigat, no ha convençut els magistrats de la Sala. La interlocutòria recorda la instrucció de la Junta Electoral Central que considera que “la participació en xarxes socials, sempre que no supose cap mena de contractació comercial per a la seua realització” no infringeix la prohibició d’actes de propaganda electoral en la jornada de reflexió que imposa la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) en l’article 50.4. En el cas del diputat Manolo Pineda, segons abunda la interlocutòria, “es tracta de la inclusió en el perfil de Facebook d’un candidat de mesures incloses en el seu programa electoral, sense que la formació recurrent haja pogut acreditar que s’ha comés una contractació comercial prohibida per l’article 53 de la LOREG”.

El TSJCV recorda que “no es fa esment en la denúncia (...) que el denunciat haguera contractat cap empresa que haguera fet la publicació de les notícies esmentades”. “Ni tan sols s’ha constatat que el denunciat haguera creat expressament la pàgina de Facebook per a la finalitat esmentada, ja que més aïna es tracta de la seua pàgina personal creada amb anterioritat a aquests fets”, afig la interlocutòria.