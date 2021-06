‘Turbito’, el neonazi valencià que s’exhibeix a Síria amb armament de guerra

El neonazi valencià Pablo Garrido Mancebo ha viatjat fins al camp de batalla sirià, segons fotos que circulen en què apareix amb armament de guerra i a què ha tingut accés elDiario.es. Garrido, àlies Turbito, és oriünd del barri de Benicalap de València, és un conegut militant neonazi que ha estat en el mòdul de presos preventius número 14 del centre penitenciari Antonio Asunción de Picassent (València).

Unes quantes fotos de Turbito han circulat en les xarxes de l’extrema dreta, alguna amb missatges de suport, en què ix amb vestimenta militar i fins i tot amb armament de guerra, segons fonts del moviment antifeixista.

Garrido, que treballava en un restaurant italià del barri de Russafa, no és el primer ultra valencià que visita el país àrab. L’exmilitar Juan Manuel Soria Monfort, exlíder a València del grupuscle Alianza Nacional, va estar un temps combatent a Síria, segons va publicar el diari El Mundo, al costat de les milícies kurdes, enrolat en un batibull peculiar de combatents estrangers format per mercenaris, militants d’extrema dreta i d’extrema esquerra propiciat pel caos de la guerra civil.

Turbito llueix el tatuatge d’una esvàstica en el pit, tal com es veu en les fotos. En una de les imatges s’observa el neonazi amb un llançacoets similar als RPG russos, encara que amb aparença artesanal, segons fonts militars consultades, i una bandera espanyola de fons. En una altra fotografia es veu el que sembla un Kalashnikov.

La presència d’espanyols a Síria, especialment en el front kurd, ha creat un espai de combat cridaner, moltes vegades utilitzat a efectes purament mediàtics o per a consum intern, que ha reunit militants neonazis i membres de grupuscles d’extrema esquerra. Roberto Vaquero, líder del Front Obrer, un grup de tendència estalinista, va ser condemnat pel Tribunal Suprem a un any i tres mesos de presó com a autor responsable d’un delicte de pertinença a grup criminal, quan va tornar del país àrab.