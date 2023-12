La Universitat de València incorpora l’assessoria jurídica i psicològica per a denunciants d’assetjament sexual

La Universitat de València (UV) ha adoptat mesures d’assessoria jurídica i psicològica, a més d’acompanyament, a les persones denunciants o afectades per assetjament sexual o discriminació. La institució universitària, la rectora de la qual és Mavi Mestre, ha aprovat el Codi de Convivència i Bones Pràctiques de la institució universitària que inclou matèries com ara drets lingüístics, desconnexió digital o el règim sancionador sobre plagis o novatades.

“La Universitat de València garantirà l’atenció, la protecció i l’orientació a la persona denunciant o persona afectada, i es compromet a donar una resposta integral davant qualsevol denúncia d’assetjament o discriminació”, diu el document publicat dilluns en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El codi vetlarà pel respecte al principi de la presumpció d’innocència, “sense que això impossibilite l’adopció de mesures de protecció”.

La UV posarà a la disposició de les persones denunciants o afectades per discriminació o assetjament assessorament jurídic i psicològic, a més d’acompanyament durant el procediment. També preveu mesures com la mobilitat del lloc de treball o del grup d’estudis de la persona denunciada o denunciant, minimitzant l’impacte en la vida professional o acadèmica de l’agreujada. A més de la protecció davant del possible mal psicològic de la persona afectada, també es vetlarà per la seua seguretat personal “en cas de valorar-se risc sobre aquest tema”.

El Codi de Convivència i Bones Pràctiques crea una subcomissió de convivència davant la violència, l’assetjament o la discriminació encarregada d’analitzar les denúncies i, si escau, iniciar un procediment alternatiu de resolució de conflictes o adoptar mesures de protecció i confidencialitat per a les parts implicades.

Els procediments, que se suspendran en cas d’obertura d’una causa penal, tindran la “màxima confidencialitat i reserva” i “celeritat i diligència”. També s’estableix un canal específic de denúncia (un correu electrònic). “Qualsevol persona de la comunitat universitària té l’obligació de posar en coneixement els casos de possible violència, assetjament o discriminació”, indica el document. La subcomissió també podrà sol·licitar a la Secretaria General que avalue la viabilitat de posar en coneixement dels fets la Fiscalia en casos molt greus que pogueren ser constitutius de delicte.

Novatades o plagis: sanció molt greu

El codi també ressenya les faltes molt greus, entre les quals les novatades, l’assetjament sexual, la falsificació o la destrucció de documents acadèmics, el plagi o el frau acadèmic o l’impediment del desenvolupament dels processos electorals de la UV. Les sancions molt greus poden comportar l’expulsió de dos mesos a tres anys, a més de la pèrdua dels drets de matrícula parcial durant un curs o un semestre acadèmic.

Apoderar-se indegudament del contingut de proves o exàmens, deteriorar greument els béns del patrimoni històric i cultural de la UV o impedir la celebració d’activitats universitàries de docència constitueixen faltes greus, que poden suposar l’expulsió fins a un mes.

El document defineix com a frau la “utilització d’eines tecnològiques amb intenció d’enganyar per a obtindre beneficis o èxits acadèmics”. També al·ludeix a la inclusió de “dades falses o inexistents” en els currículums“.

Llengua i desconnexió digital

A més, la UV regula els obsequis rebuts per part de les persones que exerceixen funcions directives o de representació de la UV, amb la creació d’un Registre de Béns de Distinció Institucional, i el conflicte d’interessos en matèria d’investigació, transferència del coneixement o innovació, quan puga afectar la imparcialitat o l’objectivitat, i en aquest cas s’haurà de detallar aquesta circumstància.

El codi assegura el dret a l’elecció de la llengua de la docència (dins de l’oferta acadèmica de cada centre i “sempre que la disponibilitat de places ho permeta”) i a la desconnexió digital d’empleats i estudiants per a respectar el temps de descans, permisos i vacances.