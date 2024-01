València posa 225 denúncies en tres anys a apartaments turístics il·legals i els veïns insisteixen a paralitzar les llicències

El regidor de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de València, Jesús Carbonell, acompanyat pel cap de la Policia Local, José Vicente Herrera, va inaugurar dimarts la primera jornada de formació per als agents del cos, sobre especialització i inspecció d’habitatges d’ús turístic (HUT), que va tindre lloc dimarts en la Central de la Policia Local.

Durant la inauguració, el regidor de Seguretat va posar l’accent en la “importància de promoure la formació contínua dels policies, especialment en un tema tan candent com són les inspeccions als apartaments turístics”. Carbonell va destacar que “cal que la Policia Local genere confiança en el veïnat i per a fer-ho han d’estar al corrent d’aquesta situació i han de formar-se per a ser capaços d’actuar de la millor manera possible”.

En els últims anys, els apartaments turístics estan generant problemes de convivència entre els inquilins i la resta del veïnat. Per això, des del 2021 es fan inspeccions a aquests habitatges, per a evitar l’activitat il·legal que es produeix en aquesta mena d’hostalatge, especialment en les grans ciutats.

Des de la data indicada fins al 2023, el nombre de denúncies fetes a partir de les inspeccions ha anat augmentant de manera progressiva. Durant l’any 2021, es van posar 68 denúncies, 73 el 2022 i 84 l’any passat. En total són 225 les denúncies interposades als HUT, cosa que fa necessari formar els agents en aquesta matèria tan específica.

Durant la jornada els assistents rebran, entre altres matèries, formació sobre la normativa legal aplicable, l’escenari dels HUT a la ciutat de València, el protocol d’actuació policial, els diversos tipus d’allotjaments i les diferents infraccions.

El cap de la Policia Local, José Vicente Herrera, va afirmar que “aquesta jornada sorgeix a partir de les reunions que des del cos es duen a terme de manera periòdica amb els dirigents veïnals”. Herrera ha assegurat que “des del cos policial es farà tot el possible per a vetlar per la seguretat jurídica, la convivència i el dret al descans dels veïns de la ciutat de València”.

El regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va comentar que “des de Compromís valorem positivament qualsevol tipus de formació que pugan rebre els agents per a millorar les seues actuacions, però el que espera la ciutadania i no s'està produint són intervencions per a atallar l'increment descontrolat d'apartaments turístics il·legals en València. I això no és per falta de coneixements dels agents ni de legislació a aplicar, sinó d'ordres per part de la senyora María José Català, que ha donat sobrades mostres de no voler fer control algun sobre este problema”.

La federació veïnal demana una moratòria

Fonts de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAVV) van comentar sobre les dades que, més enllà de les sancions, l’important són els cessaments d’activitat que es produeixen a conseqüència d’aquestes sancions.

L’entitat, en una taula redona per a analitzar la problemàtica esdevinguda el mes de desembre passat, va insistir en la necessitat d’aprovar una moratòria per a frenar l’obertura de nous apartaments turístics i va lamentar que continuen esperant poder asseure’s amb l’Ajuntament “per a parlar seriosament de les necessitats d’habitatge assequible, però també, i en particular, de mesures concretes per a frenar la bambolla immobiliària que està generant el creixement de l’activitat turística al marge de les normes urbanístiques”.