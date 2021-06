Vox organitza un curs de defensa personal per a afiliades i simpatitzants en el gimnàs del coordinador de Castelló

Un curs gratuït de defensa personal per a afiliades, familiars i simpatitzants de Vox a Castelló. La formació ultra ha organitzat un curs de dues hores, dissabte que ve 12 de juny, en el gimnàs Distrito 10 de Castelló, propietat del seu coordinador provincial, José Luis Caballero.

El coordinador i amo del gimnàs, de 63 anys, és enginyer tècnic i entrenador nacional de judo i de defensa personal. Caballero és un càrrec pròxim a David Muñoz, exdiputat i responsable d’organització de Vox a Castelló, de qui depén orgànicament en la gestora del partit d’extrema dreta a Castelló.

La formació ha enviat un correu electrònic a la militància informant del curs de defensa personal, gratuït i amb professors titulats, al qual poden assistir “afiliades, familiars i simpatitzants”. “Ho passarem molt bé”, diu el missatge. El gimnàs “s’ha oferit a impartir un curs gratuït” a les afiliades de la formació, assegura el correu.

L’amo del gimnàs va ser un dels càrrecs valencians de Vox que, saltant-se el tancament perimetral, va acudir a un míting de Santiago Abascal a San Sebastián de los Reyes durant la campanya electoral de la Comunitat de Madrid.

José Luis Caballero s’ha convertit en un càrrec pròxim a l’actual responsable d’organització de Vox a Castelló, David Muñoz, que va dimitir del càrrec de diputat autonòmic. La seua dona, María Ángeles Escribano, ha treballat en el grup parlamentari de Vox en les Corts Valencianes com a administrativa, encara que va haver de renunciar a la plaça per sumar-se a una borsa de treball de la Generalitat Valenciana.

La comissió gestora de Vox a Castelló va designar l’11 d’abril passat José Luis Caballero coordinador provincial de la zona centre, dependent de la sotssecretaria provincial d’Organització de Vox a Castelló. La seua filla, Marta Caballero, és actualment sotssecretària d’Afiliació de Vox a Castelló (anteriorment ho va ser de Joventut) i també va assistir a l’acte electoral a San Sebastián de los Reyes.

El partit ultra va renovar automàticament la diputada autonòmica Llanos Massó com a líder a Castelló per tal com no s’hi va celebrar procés de primàries. La responsable de Vox a Benicàssim, en un àudio publicat per aquest diari, va atribuir aquesta renovació per la pretesa morositat de la militància: “Com que resulta que a la província de Castelló hi ha molt de morós (...) no es fan les eleccions provincials i, per tant, Llanos repeteix presidència quatre anys més”, va dir Elisabeth Primo Roca en un àudio de WhatsApp.

El partit d’extrema dreta, seguint la seua política de veto a determinats mitjans de comunicació, no ha contestat a les preguntes d’aquest diari.