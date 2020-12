Ximo Puig defensa les restriccions per Nadal: “És preferible deixar la cadira buida un any a deixar la cadira buida per sempre”

“És preferible deixar la cadira buida un any a deixar la cadira buida per sempre”, ha assegurat aquest diumenge el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en un missatge institucional per a defensar les restriccions que s'aplicaran aquest Nadal davant de la pandèmia de COVID-19. Puig ha demanat "màxima prudència" a la societat.

Després d'un record a les 2.700 víctimes que el coronavirus s'ha cobrat fins ara a la Comunitat Valenciana, Puig ha indicat: "La solidaritat, en aquest Nadal, pot exercir-se d'una manera molt senzilla: limitant-nos a fer allò que marca la normativa, pel bé de tota la societat”.

El president valencià ha insistit que "el virus està matant, el virus està causant greus problemes de salut, el virus està repuntant d'una manera preocupant en els últims dies”. I ha afegit: “Oblidar-ho seria un error imperdonable”.

Les dades que es registren als Estats Units, on es van comptar xifres màximes "de 100.000 persones hospitalitzades en un dia, 20.000 pacients ingressats en UCI i moltes vides perdudes" després de la celebració familiar del Dia d'Acció de Gràcies, han servit a Puig per a assegurar que “per dolorós que siga”, resulta necessari acceptar que aquest “serà un Nadal diferent”.

“Com no ho hauria de ser?”, s'ha preguntat el president valencià, que ha recordat: “A ningú li agrada renunciar als menjars familiars i a les trobades d'amics entorn de la taula, com sempre hem fet i continuarem fent, però menys encara ens agradaria plorar la mort d'un ser estimat; menys encara ens agradaria ingressar en l'UCI dins de 10 dies per assumir ara uns riscos innecessaris”.

"Es tracta d'un esforç, sí, però és un esforç menor que el confinament domiciliari que vam complir a la primavera", ha indicat Puig. "És un esforç menor que els 100 dies que vam estar sense passar de província i molt menor que l'enorme i admirable esforç que porten fent centenars de milers de treballadors i treballadores als hospitals o a les residències des de març”.

Puig ha finalitzat el seu discurs recordant que la Comunitat Valenciana està preparada per a rebre i administrar fins a 600.000 dosis “tan prompte arriben les vacunes en els pròxims dies”. “Ja estem al final del túnel; que aqueix horitzó d'esperança ens done força”, ha conclòs.