Ximo Puig prorroga les mesures extraordinàries contra la pandèmia i anuncia la incorporació "progressiva" a l'app Radar Covid

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dissabte que les mesures de prevenció enfront del coronavirus s'estendran 21 dies més per a protegir els valencians i una incorporació progressiva a l'app Radar Covid.

Després d'una reunió telemàtica amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, Puig ha destacat que la setmana vinent se signarà el conveni d'adhesió a l'app Radar Covid, que s'aplicarà de manera progressiva; i assenyala que en els pròxims dies començaran a actuar els rastrejadors del Ministeri de Defensa. El Govern valencià va demanar 150 rastrejadors de l'Exèrcit per a reforçar el sistema.

La pròrroga de les restriccions adoptades el passat 17 d'agost entrarà en vigor dimarts que ve i, com a novetat, els casinos de joc, sales de bingo, salons de jocs, salons recreatius i locals específics d'apostes hauran de tancar no més tard de la una de la matinada.

Es manté l'horari de tancament d'establiments d'hostaleria i restauració a la una, així com la recomanació de celebrar reunions familiars o socials d'un màxim de 10 persones, i limitar a una sola persona les visites a residències de majors.

El president valencià ha traslladat aquesta decisió, que està previst que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el dilluns i entrarà en vigor dimarts que ve, després de mantindre una reunió per videoconferència amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló. “Cal accelerar el control de la pandèmia, per això, cal ser constants en les mesures restrictives i preventives posades en marxa per a insistir en aquesta línia”, ha indicat.

La setmana que ve se signarà el conveni d'adhesió a l'app Radar Covid desenvolupada pel Govern per a la seua progressiva posada en marxa, a mesura que es vagen resolent diferents aspectes tècnics i de compatibilitat. “Aquesta eina ens ajudarà en les tasques de detecció precoç, que en aquests moments són bàsiques: una detecció precoç per a una atenció precoç”, ha manifestat Puig.

Respecte als rastrejadors que reforçaran la xarxa de vigilància i seguiment de casos de la Conselleria de Sanitat, la setmana passada va tindre lloc la primera reunió amb la Unitat Militar d'Emergències (UME) i “en els pròxims dies” començaran a actuar els rastrejadors del Ministeri de Defensa.

Les mesures que es prorroguen, aprovades el 17 d'agost després de l'acord aconseguit en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, es refereixen a l'oci nocturn, hostaleria i restauració, esdeveniments massius, residències, tabac i garbellats.

Pel que fa a l'oci nocturn, en la Comunitat Valenciana es mantindrà la suspensió de l'activitat de discoteques, sales de ball, karaoke i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe.

Així mateix, en els establiments d'hostaleria i restauració, terrasses i bars o restaurants de platja, es manté l'obligació d'assegurar 1,5 metres entre les taules o agrupacions de taules. Aquesta distància ha d'estar mesurada entre les persones més pròximes de les diferents taules o agrupacions, que han de tindre una ocupació màxima de 10 persones.

D'altra banda, els establiments i serveis d'hostaleria i restauració hauran de continuar tancant no més tard de la 01.00 hores. A més, no es poden consumir productes o begudes de l'establiment fora de l'àrea limitativa.