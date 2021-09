Ximo Puig reclama a la ministra de Transports l'impuls al Corredor Mediterrani i la millora dels trens de Rodalia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va posar en l'agenda, en un acte públic a Elx, les principals reivindicacions valencianes en matèria d'infraestructures i va reclamar l'impuls del Corredor Mediterrani, la millora dels serveis de trens de rodalia i la connexió per tren de l'aeroport d'Alacant-Elx, davant la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que va presentar les ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

Ximo Puig va assegurar que les ajudes per a mobilitat sostenible contribuiran a accelerar projectes fonamentals per a la Comunitat Valenciana en matèria d'infraestructures i a situar-la com "una de les regions més pròsperes d'Europa". En concret, el president es va referir a la necessitat d'accelerar el Corredor Mediterrani, així com altres projectes com la modernització de la rodalia, i les connexions intermodals, com la connexió de l'aeroport d'Alacant-Elx amb el ferrocarril.

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va advocar per aconseguir "una mobilitat més verda tant a les nostres ciutats com en les nostres carreteres", la qual cosa aportarà beneficis immediats per a la salut de les persones i també avantatges per a l'economia.

Sánchez va presentar aquest divendres a Elx el primer programa d'ajudes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que contempla 1.000 milions d'euros per a distribuir entre els municipis per a l'impuls de zones de baixes emissions (ZBE) i la transformació digital i sostenible del transport urbà, amb càrrec als fons europeus. A més, està previst publicar una segona convocatòria en 2022 per a repartir una altres 500 milions d'aquest mateix programa.

En l'acte van intervindre també el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcalde de la ciutat amfitriona, Carlos González, davant la presència d'alcaldes i alcaldesses de poblacions de la Comunitat Valenciana de més de 50.000 habitants. La ministra va destacar que continua avançant en el compromís amb aqueix model impulsat pels alcaldes de ciutats sostenibles.

"Per a treballar i fer-ho possible, comptem i estem treballant en el ministeri amb l'estratègia de mobilitat segura, sostenible, connectada i amb el suport europeu tant econòmic com també en les polítiques que estem impulsant", va explicar. Va manifestar que l'estratègia de mobilitat del ministeri "permet avançar en els objectius contra la lluita del canvi climàtic, permet avançar cap a la construcció d'aqueixa modalitat més verda, en la digitalització del transport i la mobilitat". "I, en definitiva, aconseguir unes ciutats i un país més cohesionat i sostenible, i una societat més justa, més igualitària i més inclusiva", va remarcar la ministra.

Fruit d'aqueix compromís i del suport europeu, Sánchez va assenyalar que havia vingut a Elx per a anunciar aqueixa primera convocatòria del ministeri del programa d'ajudes als municipis dels fons europeus. Aquesta és una convocatòria que ara està dotada amb 1.000 milions d'euros i que els objectius fixats són accelerar la descarbonització de les ciutats, millorar la qualitat de l'aire i mitigar el soroll mitjançant l'impuls de les zones de baixes emissions.

"A més, contribuirem amb aquestes ajudes a la transformació sostenible del transport públic i a la digitalització de la mobilitat", va exposar. La ministra va explicar que aquesta convocatòria està dirigida als municipis que tinguen més de 50.000 habitants, però va apuntar: "No hem volgut deixar arrere les capitals de província i els municipis que són menors". Per això s'ha inclòs, amb determinats requisits, els municipis que van de 20.000 a 50.000 habitants.

Els projectes presentats pels ajuntaments han de contribuir també als objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, com l'impuls de la mobilitat activa i sostenible, amb mesures com la creació d'itineraris per als vianants, carrils-bici... Els projectes elaborats pels consistoris s'han de presentar abans del 30 de setembre d'enguany i han d'estar executats abans del 31 de desembre de 2024.

La ministra va indicar: "No seran aquestes les úniques ajudes que posarem en marxa des del ministeri. Participem en components del pla que tenen a veure amb la regeneració urbana i també amb l'habitatge". Va anunciar que s'ha aprovat el programa d'ajuda per a l'elaboració dels plans d'acció de l'Agenda Urbana amb 20 milions d'euros, també dirigits a ajuntaments que treballen a definir la seua estratègia en el marc de l'agenda urbana espanyola.

D'altra banda, Ximo Puig va destacar que fa quasi un any el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que aquest "Pla Marshall" anava a ser una realitat, i va assegurar: "Ara estem veient ja que no sols era un anunci, sinó que és un fet tangible perquè ja està publicat en el BOE aquest compendi d'ajudes". Va subratllar que aqueixes ajudes serviran per a accelerar una "transformació" urbana "necessària" i "urgent", i permetran millorar la qualitat de vida del 72% de la població de la Comunitat Valenciana.