L’Ajuntament demanarà la caducitat de l’operació del nou Mestalla al maig del 2021 si el València CF no dona senyals de vida

L’Ajuntament de València té uns terminis marcats i un full de ruta per a començar a desembolicar la troca urbanística i jurídica en què s’ha convertit l’operació del nou Mestalla, les obres del qual estan parades 11 anys, en concret des del 25 de febrer de 2009.

Segons informa a elDiario.es la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, si el València CF no fa cap moviment dirigit a reprendre el projecte, l’equip de govern municipal es plantejarà sol·licitar a la Generalitat Valenciana la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE) al maig del 2021, data en què, segons el document urbanístic, havia d’estar acabat el coliseu de l’avinguda de les Corts Valencianes.

Segons Gómez, “si el València CF no demostra una voluntat clara de voler reprendre les obres, com seria mostrar projectes o iniciar tràmits per a obtindre llicències, l’Ajuntament no tindrà més remei que plantejar-se aquesta mesura”.

Gómez insisteix que el desig del consistori és col·laborar amb el club i que, si es produeix un avanç decidit per a acabar l’estadi, serà flexible amb els terminis, però sempre tenint clar que “el compliment de l’ATE no es pot eternitzar”. De fet, sobre la intenció del club de sol·licitar una pròrroga en els terminis, reflectida en la documentació lliurada als accionistes amb vista a la pròxima junta general, és taxativa: “No hi haurà pròrroga”.

I és que, segons el document urbanístic, el nou estadi ha d’estar acabat al maig de 2021, un termini que no es complirà, i el vell Mestalla ha de ser derrocat com a data límit el 2023, ja que entre aquest any i el 2025 han d’estar executats els edificis d’habitatges en la parcel·la de l’avinguda d’Aragó.

Així doncs, si el club continuara sense donar senyals de vida fins al maig del 2021 i l’Ajuntament, tal com adverteix Gómez, sol·licitara a la Conselleria de Política Territorial la caducitat de l’ATE, s’obriria un període de consultes en què totes les parts presentarien les seues al·legacions i finalment s’adoptaria una resolució que amb tota probabilitat seria l’anul·lació.

Si això arribara a passar, el València CF perdria els 40.000 metres quadrats de terciari destinats a executar una zona comercial en els terrenys de l’avinguda d’Aragó, cosa que suposaria una minva per al club entre 15 i 25 milions d’euros.

No obstant això, segons explica Gómez, el València CF conservaria l’edificabilitat de 75.000 metres quadrats (uns 450 habitatges) prevista en el planejament del vell Mestalla, després d’aprovar l’Ajuntament l’any 2005, amb l’alcaldessa popular Rita Barberá al capdavant, una requalificació molt avantatjosa per a l’entitat esportiva.

Per fer-ho, el club hauria de presentar una nova proposta de reparcel·lació, ja que l’anterior va caducar fel fet de no haver presentat ni un paper davant l’Ajuntament de València des del 5 de juliol de 2019, cosa que evidencia la falta d’interés d’acabar el nou estadi per part de l’actual propietari, el magnat de Singapur Peter Lim.

No obstant això, tampoc en aquest cas els terminis són indefinits, ja que el nou estadi no pot estar legalment paralitzat eternament. “L’Ajuntament té instruments legals per a instar al club que reprenga les faenes, perquè una obra en la via pública no pot estar eternament parada”, afirma la vicealcaldessa.

Segons comenta, la legislació urbanística permetria expedientar el club si, passat un termini després d’haver decaigut l’ATE no es reprengueren les faenes. En concret, l’article 225 punt 4 de la Llei 1 /2019 d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup) estableix que, pel que fa a la caducitat de llicències, “si l’obra o la instal·lació quedara inacabada o paralitzada, després de la declaració de caducitat, podrà dictar-se ordre d’execució per culminar els treballs imprescindibles per assegurar la seguretat, salubritat i adorn públic de l’obra interrompuda. Transcorregut un any des de la declaració de caducitat, l’obra inacabada podrà subjectar-se al règim d’edificació forçosa”.

Així doncs, per a Gómez, “l’única opció que té el club passa per acabar el nou estadi, ja que el sòl sobre el qual s’assenta és propietat del club amb caràcter general i no es pot tornar a l’Ajuntament, i el vell Mestalla, entre altres coses, té una part de les graderies il·legalitzades pels tribunals”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, es va pronunciar en la mateixa línia dilluns en la televisió autonòmica À Punt: “El València CF ha de moure fitxa ja, és imprescindible; no li diem quan ha d’acabar, li demanem que comence, perquè no es veu absolutament cap moviment”.

Ribó va advertir que “les coses poden empitjorar” i va assegurar que el va preocupar molt veure un grup de persones que es van colar dins del nou estadi, perquè això pot produir “problemes greus”, però, sobretot, va insistir, “el València CF ha de complir les seues obligacions amb la ciutat” perquè “de la preocupació està passant-se a la indignació i de la indignació no volem passar a altres coses”.