La letra pequeña del Valencia CF con el nuevo estadio: no concreta el parking y repercute al Ayuntamiento el coste de la pista de ateletismo

Tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Valencia CF por el cual el club asume las condiciones urbanísticas según las cuales, no podrá vender el suelo terciario ni residencial del que dispone hasta que no pague el polideportivo y hasta que no acabe el nuevo estadio, el debate se centra ahora en las características que deberá cumplir el recinto de la avenida de las Cortes Valencianas.

En este sentido, el club ha respondido al borrador del convenio facilitado por el Ayuntamiento semanas atrás el cual exigía un aforo inicial de 70.000 espectadores, unas 1.000 plazas de parking, cubierta solar, posibilidad de pista de atletismo y de uso compartido para eventos, presentando una propuesta a las autoridades municipales que estos ahora deberán analizar para dar una respuesta, posiblemente definitiva.

El documento de respuesta trasladado este viernes a los responsables municipales al que ha tenido acceso elDiario.es contempla letra pequeña en algunos aspectos, especialmente en lo que a las condiciones de cesión del recinto al Ayuntamiento se refiere, que no gustaron a Joan Ribó, Sandra Gómez, Sergi Campillo y Lucía Beamud, tal y como reconocieron públicamente tras el encuentro, y que a buen seguro que se tratarán de pulir en próximas reuniones.

Así pues, en materia de aforo, el club mantiene la idea de inaugurar el nuevo estadio con un aforo de 66.000 espectadores ampliable a 70.000 para determinados partidos o eventos. En cuanto al aparcamiento, no concreta cifras: “El nuevo estadio estará dotado de las más modernas instalaciones, servicios y medidas de seguridad, al nivel de los mejores estadios europeos, de tal forma que sus características técnicas garanticen la posibilidad de celebración en él de competiciones internacionales del más alto nivel, incluyendo el aparcamiento necesario a tal efecto. El proyecto modificado ha sido elaborado por profesionales de la más alta cualificación”, dice el documento.

Como avanzó elDiario.es, el último proyecto presentado al Ayuntamiento solo contemplaba 195 plazas para jugadores, invitados, árbitros y VIPs.

En cuanto a la posibilidad de ceder el estadio al Ayuntamiento para otras competiciones deportivas o grandes eventos como conciertos, tal y como recoge el primer convenio firmado en 2005, la propuesta del Valencia CF se muestra muy restrictiva. En primer lugar, afirma que tan solo lo cederá “para grandes eventos de atletismo del más alto rango europeo o mundial”. Además, afirma que el Ayuntamiento deberá solicitar el nuevo estadio “al menos, con dos años de antelación a la celebración del correspondiente evento” y que solo se cederá “en la medida en que las fechas del evento de atletismo no interfieran en el calendario deportivo del Valencia CF”.

El documento especifica que “la adquisición, instalación y desmontaje de la pista de atletismo correrán por cargo y gasto del Ayuntamiento, al igual que cualesquiera otros costes necesarios para la adaptación del estadio, incluidos costes operativos”. Una vez finalizado el evento, “el estadio deberá ser repuesto por parte y a costa del Ayuntamiento, en las mismas condiciones previas a su cesión”.

El club, sin embargo, descarta el cobro de alguna cantidad adicional en concepto de canon o alquiler, pero advierte de que el Ayuntamiento deberá correr también “con los gastos e impuestos que se deriven de la cesión”.