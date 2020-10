La alcaldesa de Talavera demanda más restricciones para la ciudad, que tiene una incidencia de coronavirus mayor que la de Madrid

La alcaldesa de Talavera, Tita García Élez, ha solicitado una reunión al Gobierno regional, a través de la Consejería de Sanidad, para analizar y estudiar, y posteriormente adoptar, medidas “más restrictivas con el único objetivo de poner freno al virus”. “Nos preocupa” la situación, ha dicho la alcaldesa, que ha reconocido que “son días difíciles para todos, ante medidas que no nos gustaría tomar”.

La petición llega tras conocerse este viernes, con los últimos datos de contagios de COVID-19 en municipios de más de 500 habitantes publicados por la Junta, que la ciudad, aunque ha registrado menos contagios en la última semana epidemiológica que la anterior, incrementa la tasa de incidencia acumulada (IA) en los últimos 14 días -desde el 21 de septiembre al 4 de octubre- al alcanzar una cifra de 1096,9 casos/100.000 habitantes, más del doble de la que registra la provincia de Toledo: 491,76 casos/100.000 habitantes.

En concreto, en la semana epidemiológica 40 -del 28 de septiembre al 4 de octubre-, Talavera de la Reina registró un total de 427 contagios de COVID-19, 61 menos que la semana 39 -del 21 al 27 de septiembre-, cuando sumó 488 -90 casos más de los que cifraba la propia Consejería de Sanidad en la publicación del pasado viernes, que indicaba 398 casos-. Precisamente, por ello advierte en la web en la que se publican esta evolución que “los datos ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública están sometidos a un continuo proceso de revisión, depuración y consolidación por parte del Servicio de Epidemiología”.

De esta manera, ha incrementado su incidencia acumulada en 14 días al pasar de los 1016,58 casos/100.000 habitantes de la semana anterior -que en realidad era de 1.124 casos/100.000 habitantes con el dato actualizado de la semana epidemiológica 39-. La tasa está también por encima de la que acumula la Comunidad de Madrid –584 casos/100.000 habitantes– y la propia capital de esta región con 611 casos/100.000 habitantes, ambas con datos actualizados del pasado 6 de octubre. Precisamente, también hoy se conocía que el Gobierno de España decreta el estado de alarma para poder mantener el cierre perimetral de la capital y de ocho ciudades en la región madrileña.

Se trata de una tasa que, según ha manifestado García Élez, sigue siendo “preocupante”. “Entre todos y todas tenemos que intentar bajarla. Como venimos manifestando por activa y por pasiva, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y poniendo todos los medios para conseguirlo”.

Apunta a “las reuniones privadas y el incumplimiento de aislamientos” como “dos de los principales focos de contagio”

En este sentido, remarca que en sectores como la hostelería se está cumpliendo “casi plenamente con las medidas indicadas”, mientras que apunta a “las reuniones privadas y el incumplimiento de los aislamientos” como “dos de los principales focos de contagio en las últimas semanas”.

Estas medidas, dice, no tienen que poner el foco en exigencias para sectores como la hostelería o el comercio, ya que a su parecer están cumpliendo “casi plenamente, en más del 90 por ciento, con la normativa”. Por eso, ha continuado, “las medidas no pueden recaer solo en este sector productivo”, máxime teniendo en cuenta que “los principales focos se siguen detectando en reuniones familiares y de amigos, o fiestas privadas, así como entre aquella gente que no está cumpliendo con los aislamientos”, algo que es “fundamental e imprescindible; hacer caso a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, las rastreadoras y los propios médicos ante una cuarentena: quedarse en casa”.

Sobre esta circunstancia, García Élez ha pedido “intentar, en la medida de lo posible, reducir esos encuentros con personas de fuera del circulo habitual de la unidad o círculo de convivencia”. “Solo así estaremos reduciendo las posibilidades de contagio”. Así, ha recalcado que “una persona asintomática contagia” y que, por lo tanto, “no puede estar por la ciudad haciendo su vida normal: yendo a trabajar, llevar a los niños al colegio, ir a comprar al supermercado u otra actividad de la rutina diaria”.

Más vigilancia y control policial

La regidora talaverana ha detallado que ya se ha implementado la vigilancia y control policial, tanto de paisano como uniformados, así como también se cuenta con un refuerzo extra tras la reunión mantenida por ella misma y el subdelegado del Gobierno en Toledo, Carlos Ángel Devia, para coordinar los trabajos entre Policía Local y Policía Nacional.

También, y tras la reunión con la delegada provincial de Sanidad, se han establecido y coordinado controles en establecimientos, comercios y otros negocios, a través de los inspectores de Sanidad municipales y del Gobierno regional. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la Gerencia del Área Integrada de Talavera las instalaciones de Talavera Ferial para centralizar las pruebas diagnósticas de PCR y que, así, se puedan “realizar cuantas más mejor y de una manera más rápida”.

Brote tras “las novatadas universitarias” y advertencia por el puente

“No podemos perder el respeto al virus, que sigue estando ahí”, ha apuntado para referirse a otra causa que se ha localizado como foco de brotes en los últimos días, como han sido las ‘novatadas’ universitarias del inicio de curso académico. Por eso, desde el Ayuntamiento también han pedido a la UCLM de Talavera que se realice un mayor control de este tipo de fiestas o modo de relación entre los estudiantes.

Ante el inicio este viernes de un puente de varios días, por el festivo del próximo lunes, ha declarado que, “aunque a todo el mundo le gusta estar y organizar cosas con su familia y amigos, es prioritario ahora establecer mucho control, precaución y responsabilidad”, matizando que “si no hace falta reunirte hoy, no lo hagas, ya vendrán tiempos mejores”, pero que “la necesidad primera ahora es poner ese freno”.