C. Tangana responde tras su cancelación en Bilbao por "machista": "Censurar y prohibir no es la forma de educar"

C. Tangana ha vuelto este jueves a las redes después de varias semanas de inactividad, en las que se canceló su actuación en las fiestas de Bilbao por sus "letras machistas", para dar las gracias a quienes lo defendieron y proclamar que "censurar y prohibir no es la forma de educar".

El cantante madrileño ha acompañado este mensaje de un enlace a uno de sus viejos videoclips, titulado Pop Ur Pussy, que fue descrito tras su lanzamiento como "un alegato artístico a favor de la libertad de género y sexual y pone sobre la mesa el problema del género binario en la sociedad del siglo XXI".

https://t.co/EBJmYGMT1K

Censurar y prohibir no es la forma de educar — El madrileño (@c_tangana) August 22, 2019

C. Tangana debería haber actuado este sábado en Bilbao en el marco de la Aste Nagusia, pero su actuación fue retirada del programa por el Ayuntamiento, que alegó haber recibido quejas por letras despectivas del rapero contra las mujeres como "hago que tu puta se empache, hago que se calle y se agache".

En su defensa surgieron entonces algunas voces, incluida la del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "El trabajo de los artistas, como la política, debe ser objeto de crítica, de sátira, de burla o de beef, nunca de censura", defendió el diputado.

Por su parte, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, expresó sus "dudas" sobre la cancelación y destacó que "la base de la creación artística está en la libertad de ideas y pensamiento, por lo que deberíamos dejar aparte que los creadores hagan su trabajo y que sea el publico el que lo refrende".

No es la primera polémica que el artista protagoniza en los últimos tiempos. En julio, el Gobierno de Ceuta tomaba la decisión de no pagar 88.000 euros al cantante, después de que abandonase su actuación 40 minutos antes de lo acordado en el contrato.

Y hace unos días afirmó en una entrevista que "el rey es un gilipollas" y "la madre del rey me come los cojones", para solidarizarse con Valtonyc. "Y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí", sostenía.