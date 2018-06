C. Tangana insulta al rey en solidaridad con Valtonyc: "Que me metan a mí también en la cárcel"

C. Tangana ha insultado al rey en su respuesta a una pregunta sobre la situación en España tras la condena al rapero Valtonyc por sus letras. El cantante madrileño, en una rueda de prensa del Festival Primavera Sound, ha afirmado que "la monarquía es un robo" al igual que la "democracia representativa" y ha añadido: "El Rey soy yo, el Rey es un gilipollas, la madre del Rey me come los cojones".

Es parte de su respuesta a la pregunta que un periodista ha dirigido a los artistas Yung Beef, Bad Gyal y C. Tangana (Antón Álvarez), sobre el futuro en España tras la sentencia que condenó a tres años de cárcel a Valtonyc.

El primero en responder fue Yung Beef. El rapero granadino afirmó que "España es una mierda" y que "la ley en España es una mierda" y mostró su apoyo al músico huido a Bélgica, donde prepara su defensa. "Free Valtonyc", apostilló.

"Yo me piro de aquí cuando pueda", afirmó por su parte la artista Bad Gyal, que consideró que es muy limitado ceñirse solo al mercado español en esta situación.

La respuesta de C. Tangana fue mucho más contundente. "El rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones. La que ahora llaman reina es una presentadora de televisión y es lo que sigue siendo para mí. Y que me metan a mí también en la cárcel, que me voy a ir a Bélgica a hablarles desde allí".

Ya me cae mejor C. Tangana.

El artista sostuvo que para él la monarquía es cosa del pasado: "La monarquía es un robo, es una cosa que se hacía en el siglo no se cuándo, cuando la Edad Media y cuando los dragones, para proteger a los campesinos. Esa mierda tiene que desaparecer del mundo racional".

En opinión de Álvarez, la democracia representativa también debería desaparecer: "No hay que votar para elegir a otro, uno tiene que tomar sus propias decisiones".

Sin nombrarle, el artista ha mandado un mensaje a Felipe VI. "Si tienes algún problema con los insultos, a todo el mundo nos insultan, la vida es así. La tienes que afrontar como la afrontamos todos. Yo soy un personaje público y a mí también me insultan, yo hago algo por lo menos. Tú no estás haciendo nada".

Al artista ha destacado que, en su opinión, el monarca no tiene legimitidad: "No eres mi rey, ni eres el rey de nada. Y si tienes algún problema con eso, lídialo tú, pero es que no tienes ninguna legitimidad. Es que nadie le ha elegido, es que no tiene que estar ahí".

C. Tangana llamó la atención sobre las acciones de las autoridades contra artistas más allá de Valtonyc, recordando el caso de Evaristo Páramos, vocalista de Gatillazo y excantante de La Polla Records, que ha sido denunciado por la Guardia Civil por insultar a la Policía en un concierto. "Le pararon por letras que lleva 30 años cantando".