Aumenta el interés de los jóvenes por estudiar la cultura coreana

Málaga, 1 mar (EFE).- El auge de la cultura popular coreana en Occidente, con el éxito de series de plataformas audiovisuales o películas, pero sobre todo de la música "K-Pop", ha aumentado el interés de los jóvenes por estudiar ese mundo en universidades o centros culturales.

El interés que lo coreano suscita entre la población juvenil se ha manifestado en el crecimiento sostenido de la demanda de la enseñanza universitaria relacionada con la materia, caso del Grado en Estudios de Asia Oriental con mención en Corea que ofrece la Universidad de Málaga (UMA) y que tuvo una demanda del 202 por ciento.

Ese grado se imparte de forma conjunta con la Universidad de Sevilla, institución que se ocupa de los itinerarios chino y japonés; nació en el curso 2011-12 y, según ha asegurado a Efe el profesor Antonio Domènech, de la UMA y presente desde el inicio de esos estudios, desconocían al comienzo cómo iba a ser la respuesta y cómo el alumnado iba a aceptarlo.

La ferviente popularidad que las manifestaciones de la cultura coreana ha ido cosechando explican esta tendencia, como indican desde el Centro de Cultura Asiática en Málaga Rowena Guerzoni.

"El tipo de alumnado que tenemos para el idioma coreano es muy homogéneo a nivel de edad, de intereses, de pasiones y motivación, adolescentes de entre 12 y 25 años que son aficionados al K-Pop", algo que no ocurre con el japonés, "donde el público es más heterogéneo".

Al comprobar esta inclinación del público joven por "el movimiento del K-Pop" estudian la posibilidad de organizar actividades de ese tipo como talleres o cursos de baile.

La Universidad de Salamanca también imparte Estudios de Asia Oriental, donde uno de sus alumnos, el malagueño Sergio Ruperto, ha podido percibir, según ha explicado a Efe, cómo el interés de los jóvenes por Corea ha crecido a gran ritmo en los últimos años por encima de países asiáticos como China y Japón.

"Yo lo he visto sobre todo manifestado en mi carrera cuando hay que elegir idioma según tu nota; antes japonés era el más demandado y ahora coreano tiene una nota altísima comparado con chino y japonés", señala.

La alumna de Estudios de Asia Oriental de la UMA Cristina Serradilla optó por estudiar la especialización coreana al pensar que de China y Japón todo el mundo sabía algo, mientras que de Corea ella no conocía "absolutamente nada", pero añade que ahora cuando dice lo que estudia, "la gente sabe de lo que va".

A punto de acabar su carrera ha decidido asistir a un curso intensivo de coreano en Seúl gracias a los programas de intercambio que ofrece la UMA con el país asiático y ha expresado su satisfacción: "No me arrepiento de estudiar esta carrera. Estoy haciendo lo que me gusta".

Estos intercambios están establecidos con "casi 30 universidades coreanas", explica a Efe la profesora y coordinadora de Proyectos de la Oficina de la Universidad de Incheon en Málaga, Patricia Chica, que añade que estas iniciativas forman parte de la estrategia de internacionalización de la UMA.

La coordinadora del grado de Estudios de Asia Oriental, Aurelia Martín, ha establecido como prioridades la mejora de las relaciones con universidades extranjeras como la de Hawái -que imparte los mismos estudios- para tener mayor movilidad, junto a la ampliación de plantilla para poder atender al exceso de demanda en esta titulación.