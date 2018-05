"El bosque sabe tu nombre", la "mágica" primera novela de Alaitz Leceaga

Un solitario zapato rojo tirado junto a un acantilado del Cantábrico llevó a la bilbaína Alaitz Leceaga a sentarse ante el ordenador para crear la historia de dos hermanas gemelas, Estrella y Alma, protagonistas de la novela "El bosque sabe tu nombre", con la que debuta en la narrativa.

En una entrevista con Efe, muy cerca de los acantilados de Ajo, esta escritora autodidacta comenta que no cree en los fantasmas que persiguen a las personas, pero sí en los recuerdos del pasado de los que es difícil liberarse, y ella, apunta, creció oyendo historias de hadas, magia y personajes sobrenaturales.

No es extraño, por tanto, que en este novelón de más de 600 páginas, publicado por Ediciones B y que ya ha vendido sus derechos a países como Italia y Alemania, aparezca una saga de mujeres herederas de un extraño don, que pasa de generación en generación, y que tiene que ver con el control de la naturaleza, otra de las grandes protagonistas del relato.

También lo es el imaginario pueblo de Basondo, donde "el mar se levanta contra la tierra y el viento arranca árboles centenarios del suelo", así como un internado en Inglaterra, el californiano valle de San Bernardino y el Madrid de los espías de los años cuarenta, después de la Segunda Guerra Mundial.

La historia transcurre entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado y, entre sus ingredientes, destacan desde un indiano que en México adquiere a una mujer, a unos amenazantes lobos, un cometa que atravesó el cielo en un mal momento, un ogro nada paternal o un villano falangista "que no sabe que es el malo de la historia".

Alaitz Leceaga, nacida en 1982, supo desde siempre que sería escritora y no esconde que ha pasado muchas horas de su vida encerrada en su habitación degustando historias de todo tipo, aunque se siente deudora de obras como "Cumbres borrascosas", "Rebeca" o "La casa de los espíritus".

"Me gustan las novelas en las que te zambulles y no quieres salir, con protagonistas femeninas, un toque mágico y sobrenatural, una combinación muy presente en este libro".

Considera que Estrella, la protagonista principal, es "una mujer valiente, práctica, que apenas se entiende a sí misma, que no se deja arrastrar por la pasión".

La venganza y el peso de las etiquetas también están presentes en la trama, puesto que Estrella lucha "todo el rato contra su propia imagen de mala hija, mala hermana o mala esposa". "El perdón a uno mismo es otro de los temas de la novela", precisa.

Con la obra ha querido mostrar, asimismo, "que hay un camino que se puede transitar, aunque al principio de la vida te hayan asignado un papel y te hayan dicho cómo tienes que ser y qué debes ser".

Por otra parte, defiende que "El bosque sabe tu nombre" es una historia femenina y feminista, reivindicativa en algunos momentos, pero advierte que no le gustaría que "por este motivo nadie se quedara fuera. No quisiera que un hombre no la leyera por eso", apostilla.

"Al fin y al cabo, lo que se narra es la historia de unas personas y su universo, que desaparece con el cambio del siglo XX al siglo XXI", destaca.

Libro dividido en cuatro apartados: fuego, agua, viento y tierra, Alaitz Leceaga, que tiene un aire a la actriz Lena Dunham, remarca que en su caso "el fuego es la pasión que me ha llevado a creer en esta historia, el agua es la parte de pez que tengo y de relajo que me da, el viento es la nube en la que me encuentro estos días en los que estoy dando a conocer la novela y la tierra es lo que intento mantener bajo mis pies".

Aficionada al cine, la escritora confiesa que su agente literaria Justyna Rzewuska está en conversaciones y existen "muchas posibilidades de que se haga una película", pero no va más allá, y tampoco comenta qué actriz podría convertirse en Estrella, una "auténtica fuerza de la naturaleza".