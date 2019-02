"No se preocupen que soy breve": Màxim Huerta entrega el Goya a Mejor Corto

"No se preocupen que yo soy breve: viva el humor, viva la ironía y viva el cine español", ha dicho el exministro de Cultura durante la gala de los Goya en la que ha entregado el Goya a Mejor Corto de Ficción a la película Cerdita.

El ex titular de Cultura y Deporte Maxim Huerta, ha asistido al Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) a la gala de entrega de la 33 edición de los Premios Goya, y mientras paseaba por la alfombra roja ha asegurado que "siempre se es ministro". Posiblemente en referencia a la sorpresa que tenía guardada.

Recordemos que Màxim Huerta presentó su dimisión el pasado mes de junio de 2018, tras saberse que defraudó más de 200.000 euros a Hacienda entre los ejercicios 2006 y 2008. "Me voy para que el ruido de esa jauría no rompa el proyecto de Pedro Sánchez", dijo el entonces ministro, que no estuvo ni una semana en el cargo.