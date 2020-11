Después de peleas irreconciliables entre amigos y familiares, traiciones varias, separaciones abruptas en medio de la nieve y unas cuantas lágrimas derramadas, llega, al fin, el momento cumbre de la película: los violines suenan cada vez más agudos, las bocas de los protagonistas están cada vez más cerca, nada de lo anterior importa ya porque se va a producir la culminación del amor. Y entonces a ella le sangra la nariz. Sí, a la protagonista le sangra la nariz porque no estaba excitada sexualmente sino a punto de sufrir un colapso mental de tanto pensar. A Emma, interpretada por una brillante Anya Taylor-Joy, le sangra la nariz ante la perplejidad del personaje que tiene enfrente y la del propio espectador, que no entiende a qué viene eso ahora si esto es una adaptación de una novela de Jane Austen; y como todo el mundo sabe, las novelas de Jane Austen son de amor, no de chicas a las que les sangra la nariz sin ton ni son.

Jane Austen, cenas incómodas, y relatos fantásticos: qué ver este fin de semana en cines a pesar del toque de queda

Saber más