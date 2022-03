Hollywood se suma al boicot a Rusia y no estrenará allí sus películas

La invasión de Rusa a Ucrania y el comienzo de la guerra ha afectado a todos los sectores, también al cultural, que en su condena a las maniobras de Putin está empezando a tomar medidas de presión y protesta. Hollywood se ha sumado a estas acciones, y los grandes estudios han decidido cancelar sus grandes estrenos en territorio ruso. El más importante es el de The Batman, el esperado filme de Matt Reeves con Robert Pattinson como el superhéroe y que tenia prevista la llegada a los cines rusos el próximo 3 de marzo. A 48 horas de esa fecha, Warner Bros ha anunciado que retira el estreno y otros de sus grandes apuestas del año.

"A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia ha paralizado el lanzamiento de The Batman en Rusia", ha anunciado la compañía en un comunicado en el que también aclara que esto podría cambiar según evolucione el conflicto. "Continuaremos monitorizando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia", explican.

Para Warner este conflicto puede suponer el retraso de otros dos de sus grandes estrenos de 2022. El 14 de abril debería estrenarse la nueva entrega del universo de Harry Potter, Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore; y el 19 de mayo el filme animado DC Liga de Supermascotas. Sigue la senda marcada por Disney, que fue el primer estudio de Hollywood en aplicar estas medidas y que además anunció que "tomará futuras decisiones comerciales" y que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos parando el estreno de películas en Rusia, incluida Turning Red, de Pixar", dijo un portavoz de Walt Disney Co. en un comunicado. Turning Red tenía un estreno programado para el próximo 10 de marzo en Rusia. En su anuncio, la empresa no ha dejado claro qué ocurrirá con su gran blockbuster del año, la esperada Doctor Extraño en el multiverso de la locura, que debería llegar el 5 de mayo, y el spin-off de Toy Story centrado en Buzz Lightyear cuya fecha está marcada para el 16 de junio. La decisión supondrá una pérdida considerable en los ingresos de las distribuidoras, ya que Rusia es uno de los terrenos fuera de EEUU donde los filmes muestran mejores resultados. Por ejemplo, la reciente Spider.Man: Nos Way Home logró superar los 44 millones de dólares desde su estreno en diciembre. Según Comscore, el mercado ruso supone un 2,8% del total de la taquilla mundial.

Warner y Disney no han sido las únicas. Sony tampoco estrenará Morbius, su filme sobre uno de los villanos de Spider-Man, que debería estrenarse el 24 de marzo y que, de momento, no llegará a los cines rusos. En otro comunicado, la compañía mostró su solidaridad. "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos aquellos que se han visto afectados y esperamos que esta crisis se resuelva rápidamente", decía la nota de prensa. Ahora los ojos están puestos en las otras majors que todavía no han aclarado qué harán y que tienen películas en fechas cercanas, como Lost City y la segunda parte de Sonic, ambas de Paramount.

La Motion Picture Association, que vela por los intereses de los estudios, emitió un comunicado oficial: "La Motion Picture Association apoya a la comunidad internacional en la defensa del estado de derecho y la condena de la invasión rusa de Ucrania. En nombre de nuestras empresas miembro, que lideran la industria del cine, la televisión y el streaming, expresamos nuestro más firme apoyo a la vibrante comunidad creativa de Ucrania que, como todas las personas, merece vivir y trabajar en paz".

Netfllix también ha anunciado medidas, y no cumplirá la nueva ley audiovisual de Rusia, que obliga a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país y cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo. Entre los medios que deberían entrar en Netflix se encontraban alguno afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa.