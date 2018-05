La Feria del Libro de Madrid, en vilo tras el cierre de El Retiro por el temporal

La Feria del Libro de Madrid podría no inaugurarse mañana como estaba previsto. El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha decidido desalojar el parque de El Retiro ante las fuertes rachas de viento que se esperan en la tarde de este jueves – de más de 90 km/h, anunciadas por AEMET- y activar la alerta roja con el que el parque permanecerá cerrado durante todo el día.

Este aviso se ha producido cuando se estaba haciendo el inventario de libros en las 363 casetas que acoge este año la Feria. Se ha dado la circunstancia de que, como este año 2018 ha entrado una nueva normativa para regular los accesos al parque por turnos, muchos sellos han tenido que esperar hasta última hora de la mañana, poco antes de que se anunciara el desalojo y cierre.

Además, muchos inventarios se han quedado sin hacer. Si mañana se levanta la alerta se podrá entrar a partir de las seis de la mañana para terminar este trabajo, lo que muchos ven como insuficiente. "Si se abre la Feria, a muchos nos va a pillar sin terminar de colocar los libros. Va a ser una inauguración extraña", cuenta a eldiario.es Enrique Redel, editor de Impedimenta, que comparte caseta con todo el grupo Contexto, y que no esconde el enfado que hay entre editores y libreros.

Muchos de los inventarios todavía están sin realizar

Las expectativas no son buenas. AEMET ya ha señalado que las condiciones meteorológicas para el próximo viernes serán las mismas o peores. Según el director de la Feria es obvio que "si mañana la alerta roja no está levantada, no habrá inauguración y tendremos que pensar en escenarios diferentes, ver si esto se repite e igual si hay que prolongar la Feria", señala a eldiario.es.

Para editores y libreros este asunto no es algo circunstancial, sino que viene de largo. Concretamente, desde que en el Área de Medio Ambiente se han puesto más restrictivos con respecto al parque. La trágica muerte de un niño en marzo y la caída de ramas continuas, hasta 696 ese mismo mes, conllevaron a que desde el ayuntamiento se actuara con más control sobre El Retiro. Habrá que esperar hasta dentro de unas horas para ver si la Feria se inaugura o no.