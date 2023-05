Cómo conseguir las entradas para ver a Pet Shop Boys gratis en Primavera Sound

El dúo británico Pet Shop Boys, acompañado de Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma, actuará gratuitamente el 31 de mayo en Barcelona (Parc del Fòrum) y el 7 de junio en Madrid (Cívitas Metropolitano), en las jornadas inaugurales de los festivales Primavera Sound.

Para poder acceder a estos conciertos es imprescindible obtener una reserva previa, y no es necesario poseer un abono del festival ni pagar ningún tipo de depósito.

El requisito indispensable es estar registrado en AccessTicket para optar a las reservas y acceder al evento. Las reservas pueden realizarse desde el 18 de mayo, con un máximo de dos entradas por persona.

AccessTicket es una app para instalar en el móvil desarrollada por Primavera Sound para gestionar su servicio de tickets. Sirve no solo para las entradas gratuitas a estos conciertos sino para todos los eventos organizados por Primavera Sound.

El acceso está permitido para todas las edades. Los menores de 16 años deberán estar acompañados por padre, madre o tutor legal, que también deberá poseer una reserva.

También en las salas

La gira de Pet Shop Boys en España pasa también por otras actuaciones organizadas en salas por el mismo festival. En Barcelona, dentro del programa Primavera a la ciutat, el dúo de Neil Tennant y Chris Lowe actúa el 4 de junio en la sala Apolo y el 6 de junio en el Teatro Eslava (antiguo Joy Eslava), dentro de la programación de Primavera en la Ciudad.

Para este concierto sí es necesario realizar un depósito de 10 euros por reserva. Al acceder a la sala, los 10 euros se transforman en crédito para realizar consumiciones en el festival (Parc del Fòrum en Barcelona y la Ciudad del Rock en Arganda, Madrid), solo en los puntos señalados con el logo de AccessTicket. Si no se utiliza este crédito en las barras del festival, se devolverá posteriormente de manera automática.

En el caso de realizar esta reserva y no asistir finalmente al concierto en la sala, no se puede recuperar el depósito, y los fondos se transferirán a la Fundació Primavera Sound. A diferencia del concierto en el estadio Metropolitano, el acceso a los conciertos en sala de Primavera en la Ciudad no está permitido a menores de 18 años.

Un nuevo recopilatorio

Estas actuaciones de Pet Shop Boys preceden la publicación de Smash. Ths Singles 1985-2020, un recopilatorio de todos los sencillos publicados por el dúo de pop electrónico en su historia, a la venta el 16 de junio.

Más conciertos gratuitos

También a cero euros, el Primavera Sound Madrid ofrece los conciertos matinales en el Auditorio de Príncipe Pío de Emeralds y Boris el 8 de junio, de Julia Holter y Swans el día 9 y de Núria Graham, Laurie Anderson y John Cale (ex Velvet Underground) el día 10, a las 11 de la mañana.