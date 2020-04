La Generalitat Valenciana presiona al Gobierno para que la desescalada sea asimétrica por territorios según la gravedad de la COVID-19

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en varias ocasiones que la desescalada y la vuelta a las actividades escolares y al aire libre debe ser asimétrica por territorios según sea la gravedad del impacto de la COVID-19, según ha confirmado la consellera de Sanidad, Ana Barceló en la rueda de prensa de comunicación de los resultados de nuevos positivos. Barceló ha asegurado que "se debe contemplar la situación en cada terrotorio".

Este argumento es el que está planteando la Comisión Europea y el que se está aplicando en países con un modelo sanitario más decentralizado similar al español como Alemania. En estos momentos, Madrid registra 100 muertos por cada 100.000 habitantes, mientras que la isla de Hierro no ha tenido ningún fallecimiento. Sevilla, con nueve muertes por cada 100.000 habitantes, o València con 19 muertos por cada 100.000 habitantes, son provincias de las más pobladas que han tenido un mejor comportamiento con la crisis del coronavirus.

De momento, el Gobierno valenciano ha hecho estas propuestas en las distintas reuniones de presidentes autonómicos y no ha recibido respuesta. "El Gobierno de España está estudiando estas peticiones del presidente Ximo Puig", ha asegurado a preguntas de los periodistas.

En la Comunitat Valenciana la curva de contagios se ha aplanado tras varios días seguidos con más altas que contagios pese a que esta semana se ha reanudado la actividad económica en la construcción y la gran industria, excepto el automóvil.

Barceló ha desglosado que en las últimas 24 horas ha habido 282 nuevas altas mientas que solo ha habido 248 nuevos positivos y 50 ingresos hospitalarios. 4.306 personas se han curado desde que comenzara la epidemia. "En la UCI tenemos 238 personas, 15 menos y ha habido un incremento de las muertes con 43 nuevos fallecimientos, 12 de ellos en residencias", ha dicho Barceló. A este respecto, la Consellera ha dicho que desconoce el motivo por que que se haya incrementado la mortalidad y que todo depende de "la evolución del paciente".

Mascarillas defectuosas del Gobierno de España

La Conselleria de Sanidad ha confirmado que la Comunitat Valenciana también recibió mascarillas defectuosas de las que envió el Gobierno de España de la suministradora Garry Galaxy. Según Barceló, las que llegaron a hospitales fueron retiradas y la mayoría se quedaron en el almacén central de la Generalitat.

Respecto a los sanitarios, la consellera de Sanidad ha explicado que se han contagiado 1.608 desde que comenzó la epidemia. "Ayer se dio el alta a 62 y ya tenmos 35.717 negativos en pruebas", ha apuntado.

Barceló también ha confirmado que el lunes 20 de abril, los mayores de 65 años ya podrán recoger las marcarillas quirúrgicas que la Generalitat les entragará de manera gratuita en las farmacias y previa presentación de la trajeta sanitaria SIP. "No se trata de retirarlas el lunes. Si están en casa y no salen no la necesitan y si puede ir un familiar mejor. No se van a acabar", ha defendido.