Hàbitat 2019, el cas d’èxit de la nova Fira València

Fira València va recuperant el pols i s’assembla cada vegada més a la institució que va ser un dels vaixells almirall de l’economia valenciana. Encara que té pendents dues decisions clau –totes dues alienes a la seua gestió i que ha de decidir la Generalitat– com és la solució al deute fruit de la macroampliació i si en el futur el seu desenvolupament serà públic o privatitzat, el que si que té clara la institució centenària és que de major vol i ha de ser com a Hàbitat València. Un cas d’èxit de la nova gestió professionalitzada en col·laboració amb els sectors productius i sense ingerències polítiques, cosa que no significa una renúncia a l’interés general.

Hàbitat València, segons les seues xifres del 2019, ha complit aqueix precepte de l’interés general. S’ha convertit en un aparador per a les empreses valencianes (36% del total dels expositors) pels seus més de 33.000 visitants professionals; un tractor econòmic per a la ciutat i els seus voltants per haver permés un 89% d’ocupació hotelera a la ciutat i un dinamitzador per a aquest sector de l’economia valenciana, que va exportar per valor de més de 280 milions en els sis primers mesos de l’any.

Hàbitat és una fira que va nàixer el 1963, per la qual cosa és senyal d’identitat de Fira València i un emblema de l’economia valenciana. La crisi quasi posa fi a aquesta trobada del sector que va haver fins i tot de canviar les seues dates tradicionals per a coincidir amb Cevisama entre el 14 i el 16, un dels puntals que va aguantar la institució durant la travessia pel desert de la crisi. El 2017 va tornar a setembre i ja el 2018 es van omplir quatre pavellons amb expositors. El 2019, Hàbitat ha omplit sis pavellons i, fins i tot, s’han quedat peticions fora, i ha incrementat els visitants en un 25%.

Stand en Feria Habitat.

Estand en Fira Hàbitat, que ha incrementat en un 45% la superfície expositiva.

El 2020 s’espera que la fira continue creixent, malgrat la desacceleració econòmica que, en el sector encara no veuen. Serà un motor fonamenta l’elecció de València com a Capital Mundial del Disseny 2022 i que situarà Fira Hàbitat València com l’esdeveniment de referència en l’àmbit del disseny, així com un impuls al seu entorn.

I és que Hàbitat no són solament mobles, també és disseny i de primer nivell. En la fira s’han donat cita els últims dissenys de figures internacionals de la talla de Patricia Urquiola, Christophe Pillet, Jasper Morrison, Marcel Wanders, Jaime Hayón, Gabriel Teixidó, Francesc Rifé, Ximo Roca, Mario Ruiz o l’etern Vicent Martínez. També conferències i suport a joves dissenyadors que, amb una poca inversió, han pogut participar d’aquest aparador.

Sembla que amb Hàbitat, Fira València ha trobat la tecla i comença a creure’s que pot ser gran. Un objectiu és recuperar certàmens que es van deixar de celebrar o que se’n van anar a Madrid, encara que organitzats per la institució firal. És el cas de la Home Textils Premium by Textilhogar, que es va celebrar en la Caja Mágica de Madrid. El mateix líder de la patronal valenciana del sector i del Comité Intertèxtil Espanyol, Càndid Penalba, ja ha dit fa poc en una entrevista que “és el moment que la fira torne a València”.

Stand de la valenciana Andreu World.

Fira València vol mirar-se en l’espill d’Hàbitat i que tots els seus certàmens agafen la dinàmica del moble. La institució a poc a poc va veient la llum i ja el 2018 va presentar uns resultats importants amb una facturació de 23,8 milions, la tercera més important d’Espanya, i un increment dels beneficis del 179% fins a 2,3 milions.

Fires pròpies

El 2018 es van celebrar a València 28 fires pròpies. Amb 3.607 expositors directes (+10%) que van presentar les novetats de 5.448 marques (un 41,9% més que l’any anterior). 535.507 visitants van acudir a aquestes presentacions comercials, quasi un 40% més que l’any anterior, amb una fira de l’automòbil que se supera tots els anys. Del total d’expositors que van acudir als seus certàmens, el 46% són de la Comunitat Valenciana, mentre que un 40 ho són de la resta d’Espanya i el 14% restant, de l’estranger.

Fira València també va acollir el 2018 47 esdeveniments i fires externes que van reunir a la ciutat un total de 106.801 visitants. Una altra bona notícia per al sector hoteler i restaurador.

Pendents de la Generalitat per saber com vol que Fira València siga de major, de moment la institució continua creixent de manera vigorosa i amb una reputació renovada.