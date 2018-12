El exresponsable de finanzas del PSPV sobre la investigación de sus cuentas: "los documentos son una manipulación"

El PSPV sigue alimentando la teoría de la conspiración en la ivnestigación parlamentaria de sus finanzas. El exsecretario de finanzas de los socialistas valencianos, Pepe Cataluña, ha acudido este martes a la comisión de investigación de las cuentas del PSPV, el Bloc, y la relación de la mercantil Crespo-Gomar con las organizaciones políticas valencianas.

El socialista cree que las pruebas que aportó el dirigente popular, José Císcar, tanto a la Policía como a los medios de comunicación son una "manipulación perfecta", con "tachones y burdas fotocopias", que elaboró el PP ante el temor de que estallara el juicio del caso Gürtel. "Tengo una teoría, una explicación: tengo recortes de prensa en los que habla que había políticos del PP que años anteriores amenazaban con sacar cosas sucias de Compromis y PSPV y querían extorsionar a cargos públicos diciendo que tenían una documentación" sobre el partido, ha expuesto Cataluña.

El objetivo del PP era, para el socialista, "hacer una trinchera bien fuerte" y "contrarrestar lo que les podía salir" y que "al final fue tan gorda la bomba nuclear que fue capaz de cargarse el gobierno de Madrid", ha dicho en alusión a la denuncia en el contexto del caso Gürtel.

La mitad de los comparecientes no ha acudido a esta sesión, la segunda de trabajo de la comisión. Los responsables de la Meda de la comisión reconocen que algunos llamados a declarar no han recogido la citación en Correos. Una de las ausencias es la de la exempleada de Crespo Gomar SL Lucía Pascual, llamada a declarar, no respondió a las preguntas en el Senado. La empleada de la agencia de comunicación que facturaba servicios para los socialistas valencianos eludió preguntas en su citación en la comisión similar del Senado, por lo que la cámara alta se dirigió a Fiscalía para que aclarara si su negativa a declarar podía ser constitutiva de delito.