La portavoz del PP de Vall d'Uixó sobre la exhumación de fosas de la Guerra Civil: "Preocúpense más de los vivos y dejen tranquilos a los muertos"

El PP de la Vall d'Uixó ha criticado que la diputada de Memoria Histórica y alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, haya anunciado que la Diputación de Castellón destinará 50.000 euros a exhumar a fusilados de la represión franquista.

En una moción del PP durante el pleno de este miércoles pidiendo ayudas al sector taurino, la popular Carolina Castelló durante su intervención acabó criticando al PSOE la gestión de la pandemia del coronavirus, atacando al gobierno, pero también a la alcaldesa Baños. Castelló se ha preguntado: "¿ahora? En estos momentos tan duros y tan difíciles para tantas personas y sectores que lo están pasando tan mal, y este sector es uno de ellos, está usted más preocupada en gastarse 50.000 euros en desenterrar muertos de la dictadura franquista. También es preciso, pero ¿ahora? Preocúpense más de los vivos y dejen tranquilos a los muertos".

Tania Baños en su respuesta espetó a la portavoz popular que "lo que usted no tiene es vergüenza, hablar de desenterrar muertos como si no fueran personas... le pido un poco más de empatía". La alcaldesa destacó que "aquí también hay gente que ha perdido a familiares y que todavía no la ha encontrado y que necesita hacerle un entierro digno y no hemos de diferenciar lo urgente de lo importante porque estas familias llevan más de 40 años esperando a reencontrarse con las personas que querían". Concluyó Baños advirtiendo a la concejala popular que, con estas afirmaciones, "se está usted acercando a Vox".