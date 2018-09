Candidatura del PP a la alcaldía de València: Camps se ofrece y Gürtel también salpica a González Pons

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha vuelto a la actualidad mediática al aparecer como investigado en la pieza 'Orange Market' dentro del caso Gürtel que ha reabierto la Audiencia Nacional. Y esta recuperación del protagonismo en escena ha sido aprovechada por Camps para ofrecerse al PP para ser el candidato a la alcaldía de València.

Así lo hizo en la entrevista que concedió al programa El Faro de La 8 Mediterráneo en la que habló de su investigación por corrupción en Gürtel, y que aprovechó para postularse como candidato. Camps se recreó manifestando que "la Alcaldía de Valencia es un sueño obviamente para cualquier valenciano", recordó que ya fue concejal de Tráfico con Rita Barberá, y advertía que, pese a su actual situación, "imputado gané las elecciones autonómicas".

Camps apunta que hay otros compañeros con más posibilidad de ser candidatos, pero también aseguraba que "si las bases de mi partido, si mis compañeros, algún día me dijesen: 'nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la València del PP, con Rita Barberá al frente, se puede recuperar, y además seguir ahondando en la potencia de futuro de una ciudad tan importante como València; y además, desde la ciudad de Valencia, apostar y apoyar para que el PP, en este caso Isabel Bonig, recuperase la presidencia de la Generalitat', pues yo encantado. " Yo no podría decirles que no".

Pero la misma pieza del caso Gürtel también salpica al eurodiputado del PP, Esteban González Pons, que ha sido uno de los nombres destacados que han aparecido en las quinielas de alcaldables, auque con poco interés del propio afectado.

La investigación se cierne a la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional. Esta guía de la comunicación la presentó González Pons cuando era conseller de Presidencia, y la adjudicación se realizó varios meses antes de su llegada a la conselleria, pero siendo él responsable del departamento se realizaron todos los pagos, algunos muy sospechosos porque la guía no la hizo Orange Market sino otra empresa.

Bonig y Casado, candidatos diferentes

Pero los dirigentes que al parecer cuentan con más probabilidades de ser candidatos a la alcaldía de València son otros dos nombres, cada uno con apoyos diferentes de Isabel Bonig y de Pablo Casado.

El candidato de la presidenta del PPCV Isabel Bonig sería Eusebio Monzó, el único edil de los 10 que tiene el PP en el grupo municipal de València que no está investigado en el caso Taula, por la presunta trama de 'pitufeo', y por tanto que no está suspendido de militancia.

Por el contrario el líder del PP, Pablo Casado, tiene otro candidato entre sus preferencias, Luis Santamaría, el actual presidente de la gestora del PP de la ciudad de València. Santamaría formó parte del último gobierno de la Generalitat del PP estando al frente de Gobernación, y destacando entre sus principales trabajos el impulso de la polémica Ley de Señas de Identidad, proclive a los sectores más conservadores y regionalistas, y denostada por la izquierda que la derogó nada más llegar a la Generalitat.