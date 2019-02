El Centre del Carme reinventa el grafiti amb ‘Evreka’ dels artistes urbans PichiAvo

El Centre del Carme de València presenta l’exposició ‘Evreka’ (‘Ho he descobert!’) de PichiAvo, on es mostra la trobada entre dos universos creatius: l’estudi i el carrer. Es tracta de dos ecosistemes artístics en què es desenvolupa l’obra de PichiAvo, una dualitat que han traslladat al Centre del Carme a través de dos espais: la sala Refetori i el claustre renaixentista.

‘Evreka’, que s’inaugura aquest divendres 22 de febrer, ha sigut presentada aquest matí pel director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompanyat pel regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset així com pels artistes PichiAvo i pel comissari de la mostra, Fran Picazo.

Els valencians PichiAvo són autors també de la falla municipal d’enguany, juntament amb els artistes fallers Latorre i Sanz, per la qual cosa el Centre del Carme torna a apostar per les sinergies entre la tradició fallera i l’art contemporani, i obri així les seues portes a propostes d’art urbà.

En aquest sentit Pérez Pont ha recordat l’aposta que s’està duent a terme al Centre del Carme per la cultura urbana i per destacar el treball dels seus creadors, en 2017 amb l’exposició del valencià Vinz Feel Free, en 2018 amb l’exposició d’Okuda San Miguel i enguany amb el duo valencià PichiAvo.

Pérez Pont ha asseverat que “estem acostant a la ciutadania el treball de molts creadors que, com PichiAvo, porten el seu segell d’identitat per diferents punts de la geografia mundial i donen a conéixer els nous llenguatges de l’art actual, alçant ponts al seu torn amb la tradició valenciana i amb l’art faller amb una proposta efímera, igual que les Falles”.

El director del Centre del Carme ha remarcat que “amb la proposta de PichiAvo llancem una cridada d’atenció, una invitació a cuidar i conservar el patrimoni, respectant els límits perquè l’art urbà siga estimat i valorat en harmonia amb la resta de béns culturals”.

Per a PichiAvo, “el repte consistia en com traslladar sensacions d’un entorn obert a un espai tancat i estem molt contents amb el resultat perquè el visitant podrà sorprendre’s en contemplar l’obra des de punts de vistes tan diferents que li permetran sentir una gran llibertat”.

En paraules del comissari de l’exposició Fran Picazo “una obra, un espill, una mirada que aconsegueix retornar-nos a tot allò que ens envolta i de la realitat alienada, de la qual formem part”.

A la sala Refetori, PichiAvo sorprén el visitant tant per l’obra inèdita, com per la seua posada en escena. Un muntatge amb espills que farà que el visitant buscque una nova manera de contemplar l’obra, i s’estableix un paral·lelisme amb el descobriment que l’espectador experimenta quan es troba amb una obra de ‘street art’ en un lloc inesperat en la via pública.

Les obres es reflecteixen en espills fixats en les parets com si foren quadres. Aquest llenguatge expositiu s’endinsa en la qüestió de la representació en l’art, abordada per diferents artistes al llarg de la història. L’espectador reflecteix igualment la seua imatge, s’integra en l’experiència i interactua amb l’obra.

Així en el Refectori, podrem contemplar un conjunt de deu pintures, dues de les quals destaquen pel seu gran format i recorden els grans murals pels quals PichiAvo són cèlebres, el seu estil s’ha denominat com ‘urbanmythology’. Moltes d’aquestes pintures guarden relació amb les figures que integren la falla de l’Ajuntament, obra també signada per PichiAvo. A més, nou escultures i una gran instal·lació de 14 metres de llarg completen l’exposició.

La intervenció del claustre renaixentista és un homenatge al grafiti més pur. En aquesta només es van emprar esprais de colors plata, negre i blanc, representatius de la versió més genuïna d’aquesta tècnica, i per a fer-ho van comptar amb la col·laboració de la TFK Crew de València. PichiAvo rendeix d’aquesta manera tribut al grafiti, base i origen de la seua obra, i trasllada el carrer al museu. Amb aquesta intervenció, els artistes volen transmetre a l’espectador les característiques més primitives de l’‘street art’: immediatesa, efímer, reivindicació, apropiació, anonimat, pseudònim, entre altres.

Fent un paral·lelisme amb el caràcter efímer de les Falles i de l’‘street art’ aquesta intervenció desapareixerà el pròxim 19 de març.