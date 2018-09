Els cossos parlen a Sueca

La veritat es troba, sovint, en les sutileses. Si a voltes el silenci és més eloqüent que les paraules, el sgestos, les expressions i les mirades són una part tan important de la comunicació humana que podem contar històries només amb elles. És el que faran les 25 companyies que omplen entre el 19 i el 23 de setembre els carrers de Sueca.

La 29ena Mostra de Mim de Sueca no es fa enrere enguany i ha programat cinc dies intensos per reafirmar-se com el festival de mim més important de l'estat. Entre els plats forts d'enguany hi ha Dancing With Frogs, dirigida per Sol Picó; Rito, dels il·licitans d'OtraDanza, amb direcció d'Asun Noales, i les estrenes de Look at me de la companyia local Maduixa i Alba, una adaptació lliure de la lorquiana La casa de Bernarda Alba, a càrrec del mestre del gest contemporani, el francés Yves Marc.

Marc, fundador el 1975 amb Claire Heggen de la companyia Théâtre du Mouvement, és el referent europeu del mim contemporani i farà de mestre de cerimònies a Sueca. De fet, és l'encarregat de la conferència magistral: 'De la Pantomima Tradicional a les Arts del Mim i del Gest Contemporani', on explicarà la seua identitat artística actual a través de la gestualitat i la teatralitat del moviment. Un art basat en els principis fundadors dels grans mestres del passat -Etienne Decroux, Jacques Lecoq, Marcel Marceau-, que voreja la dansa dramàtica i el teatre d’objectes, fins a convertir el cos de l’actor en el centre mateix de la creació artística.

Per veure la tècnica aplicada, la companyia de Marc i Heggen estrenarà per primera vegada a Espanya l'obra Alba el divendres 21 a les 23h. Divendres també es presenta un altre dels plats forts del certàmen, Dancing With Frogs, dirigida per Sol Picó. En aquesta peça, interpretada bàsicament per homes, la reconeguda ballarina i coreògrafa d'Alcoi canvia el seu registre habitual i se centra en la masculinitat. L’artista es pregunta com viu, sent, acciona, pateix i es relaciona l’home del segle XXI amb el món. Una aventura que la coreògrafa ha definit com a àcida, bruta, gamberra i tragicòmica.

Els il·licitans d'OtraDanza, amb direcció d'Asun Noales presentaràn Rito, i la companyia Maduixa es estrenarà Look at me. En total més de 50 espectacles i conferències als teatres, carrers i places principals de Sueca, per emocionar als espectadors, grans i menuts, sense dir ni ase ni bèstia.