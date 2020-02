L’obra pòstuma d’Isabel-Clara Simó i el premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, de Vicent Usó, novetats de Bromera

Una gran història d’amor, tant dels més “petits i quotidians” com dels “amors d’una vida”. “Una obra sobre les grans passions”, avançava el director literari de Bromera, Gonçal López-Pampló, sobre l’obra pòstuma d’Isabel-Clara Simó, El teu gust. La novel·la ha estat presentada aquest matí al Café Rialto de València junt amb altres novetats literàries de l’editorial i en companyia del guanyador del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, l’escriptor Vicent Usó.

“Teníem l’esperança de que donara temps a vore el llibre editat, però Isabel ja sabia que teníem el temps en contra”, deia López-Pampló, qui va estar reunint-se amb l’escriptora fins a les últimes setmanes abans de la seua mort per a perfilar la novel·la. Tot un repte humà i professional per a l’editorial.

El teu gust, segons ha explicat, narra la història d’amor entre la protagonista i Roser, que mor en un accident tràgic. Un relat amb un estil “inconfusible i irònic”, que parla de temes com l’amor, el sexe, l’art, la cultura o els límits de l’individu en relació amb els altres. Un últim regal de la prolífica escriptora alcoiana, que juga amb la noció d’un temps que ella sabia que s’estava acabant.

“El millor homenatge a la seua personalitat és llegir-la, parlar-ne, recomanar-la”, escriu López-Pampló en el pròleg del llibre. La novel·la es presentarà el 9 de març a València, el 10 a Barcelona i després a la seua ciutat natal, Alcoi.

Junt amb aquesta obra, també s’han presentat altres novetats literàries de l’editorial. No sabràs el teu nom, de Vicent Usó, una obra sobre els xiquets robats que va guanyar el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2019.

Portada de la novel·la 'El teu gust' de l'escriptora Isabel-Clara Simó.

“Quan els fets reals tenen una potència tan gran és molt difícil fer literatura”, deia l’escriptor Vicent Usó, durant la presentació. Una obra que indaga sobre la identitat individual i col·lectiva, alhora que recorre el camí que va del testimoni a la ficció per abordar literàriament un dels temes més dolorosos de la memòria recent: el robatori organitzat de xiquets acabats de nàixer.

Una novel·la, explicava López-Pampló, amb una “exigència literària constant en les obres de Vincent”, a qui ha definit com un dels escriptors “més auto exigents i menys auto complaents” del panorama literari valencià.

No sabràs el teu nom es va començar a gestar en 2010, arran d’una investigació periodística, que es centra en la incertesa i el silenci de les mares que no sabien si els seus fills o filles desaparegudes estaven o no mortes. “L’atenció sempre ha estat en si recuperaven o no els fills”, comentava l’escriptor d’aquesta novel·la que és també un homenatge al periodisme d’investigació i a la “necessitat d’un periodisme valent que va desvetlar aquesta trama”.

Carme Miquel, Hervé Le Corre i Rocio Bonilla, novetats

Bromera també ha presentat les novetats infantils i ha subratllat la dimensió internacional del seu catàleg, traduït a més de 20 idiomes. Sota les flames, el darrer títol d’Hervé Le Corre, un relat fosc i angoixant que retrata els darrers dies de la Comuna de París; o Iaios, piranyes i altres històries, el nou títol de Rocio Bonilla com una de les apostes més destacades de l’editorial. Els àlbums il·lustrats de Bonilla, recorda l’editorial, han estat traduïts a més de vint idiomes i han conquerit a més de 500.000 lectors en tot el món.

En l’àmbit de la literatura juvenil, Bromera publica la nova obra de Joanjo Garcia, Quan s’apague la llum, que parla d’una conspiració internacional on es llança un virus mortal per a reduir la població i començar de nou. La novel·la molt oportuna que reflexiona al voltant de temes tan actuals com l’emergència climàtica o la responsabilitat de l’individu davant de la col·lectivitat.

Finalment, també destaca la publicació de Benilluna, la novel·la pòstuma de Carme Miquel i la celebració, al llarg del curs 2020-2021, del 30 aniversari de la col·lecció El Micalet Galàctic.