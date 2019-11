Vicent Usó guanya el Ciutat d’Alzira de Novel·la amb una obra sobre els xiquets robats a la postguerra

L'escriptor Vicent Usó ha sigut el guanyador del XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb No sabràs el teu nom, dotat amb 16.000 euros. Els guanyadors de les diverses modalitats van recollir la nit de divendres 8 de novembre el trofeu dissenyat per Manuel Boix durant el sopar dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que convoca Edicions Bromera. En aquesta convocatòria s’havien presentat vora 200 originals que optaven a una dotació global de 66.000 euros.

L’acte va ser conduït per l’humorista valencià Eugeni Alemany, amb la col·laboració de Maria Juan, i va comptar amb l’actuació de la colla de dolçainers Les Raboses d’Alzira. Hi van assistir unes 700 persones, entre les quals cal destacar el conseller d’Educació, Vicent Marzà; el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; diversos representants polítics valencians; membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, i representants dels principals sindicats i entitats com Escola Valenciana.

No sabràs el teu nom, de Vicent Usó, és una novel·la que aborda temes coneguts i de gran abast social com els bebès robats, la llarga postguerra i la investigació sobre la identitat pròpia. I ho fa amb una gran mestria literària, que conjuga diferents perspectives narratives. En particular, destaquen la veu de la mare adolescent a qui furten el fill i la veu d’aquest, desorientat i desarrelat davant de la pèrdua. A aquestes s’afegeix la de la segona filla, que haurà de superar el seus sentiments contradictoris envers la història de la família.

Vicent Usó (Vila-real, 1963) és un escriptor molt reconegut, l’obra del qual ha rebut elogis per part de crítica i públic i ha obtingut premis com el Fiter i Rossell al Principat d’Andorra, el Premi Enric Valor o l’Andròmina de Narrativa dins dels Premis Octubre. També ha sigut dues vegades finalista del Premi Sant Jordi de Novel·la. Per Les veus i la boira, va rebre el Prmei València de la Institució Alfons el Magnànim. Entre les novel·les que ha publicat destaquen La mirada de Nicodemus, La taverna del Cau de la Lluna, Les ales enceses, El músic del bulevard Rossini, El paradís a les fosques o La mà de ningú. A més de novel·la, ha escrit articles d’opinió i culturals, i guions per a teatre i televisió.

El jurat del XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta –que aquesta entitat dota amb 8.000 euros– ha distingit Ars Libri, de Juli Capilla. L’obra és un manifest a favor del llibre i la lectura que pot arribar a un públic molt divers. Un tema actual amb una mirada oberta cap a altres cultures, que planteja la revisió d’aspectes del cànon i que donarà molt bones idees als ensenyants de la literatura

Exploracions pel planeta del menjar, de Pere Puigdomènech, és l’obra guanyadora del XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 € per la Universitat de València. L’obra repassa com aquesta necessitat bàsica determina una part important de la vida i com, en l’actualitat, per a alimentarnos depenem de les decisions que la nostra espècie va prendre en l’origen de l’agricultura fa uns 10.000 anys.

El XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja –patrocinat amb 5.000 € per la UNED– ha recaigut en Joan Deusa per Camelot o la poesia social, una aposta romàntica, una mena d’episodis d’un poeta que està escrivint en el balcó d’un apartament i somia l’organisme de l’idioma i dels poetes, l’amor entre ells, i la lluita contra la bola negra de no-res que acabarà vencent la literatura.

Teatre, narrativa juvenil i infantil i àlbum il·lustrat

D’altra banda, durant la gala literària també s’han entregat els premis de les tres categories dels Ciutat d’Alzira 2019 que es van donar a conéixer fa uns dies. L’autor teatral Carles Alberola va recollir el XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, amb una dotació de 6.000 euros, per Perquè t’estime, que si no..., una comèdia sobre l’erosió que el pas del temps provoca en les relacions de parella i com, malgrat això, som capaços de reescriure la nostra manera d’estimar.

Coppelius, de Rosa Maria Colom, va obtindre el guardó del XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, que aquesta entitat dota amb 16.000 euros. Es tracta d’una novel·la inusual i sorprenent, que combina un ritme narratiu pausat amb una intriga plena d’homenatges literaris, girs de guió i temes valents, poc habituals en la literatura juvenil.

D’altra banda, Francesc Gisbert va obtindre el XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que Edicions Bromera dota amb 3.000 euros. L’obra, El campament d’Aniràs i no Tornaràs, és una novel·la breu que combina intriga i aventura. Un relat ple d’acció i misteri en què els protagonistes, que al principi no s’avenen, descobriran la importància de l’amistat i de la cooperació per a superar aquesta divertida aventura.

Per últim, el IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna –dotat amb 6.000 euros– ha estat per a Canizales per Monstruo Verde, un llibre molt didàctic que reflexiona sobre les tres R: reciclar, reutilitzar i reduir, amb un molt bon ús del color i una paleta cromàtica rica i harmònica. El mateix jurat ha decidit nominar com a finalista l’obra La cabra Serafina, de Blai Senabre i Anna Font. Es tracta d’un àlbum il·lustrat que actualitza un conte tradicional de la mà del narrador Blai Senabre i de la il·lustradora Anna Font, amb un to i unes il·lustracions modernes, divertides i alhora molt pròximes al món dels menuts.