El Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia, un nombre puesto en cuestión

El centro de investigación Príncipe Felipe, en Valencia, cambiará pronto de nombre. Los investigadores del centro, colaboradores y trabajadores están llamados a votar un cambio de denominación más acorde a los trabajos científicos que desarrolla. La directora del centro, Deborah J. Burks, ha explicado este martes durante unas jornadas de que el centro pronto pasará a llamarse de otra manera "que identifique mejor la actividad".

La responsable del centro ha explicado a eldiario.es que no se trata de eliminar la referencia monárquica, aunque no se descarta retirar a los Borbones del letrero del edificio y hay varias propuestas entre los investigadores que no contemplan al actual jefe del Estado en la denominación. Las instalaciones del Príncipe Felipe se encuentran junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde varios edificios contienen referencias a la Familia Real, como el Palau de Les Arts Reina Sofía o el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, heredadas de la época del PP.

La Generalitat rechazó cambiar la denominación de estos dos centros cuando el Ayuntamiento de Valencia eliminó a Juan Carlos I de la Marina Real, dejando el complejo deportivo y de ocio como La Marina de València.

Algunas peticiones proponen visibilizar su ubicación en Valencia, introduciendo la capital en el nombre, o resaltar algunos de los programas de investigación, relacionados con la biología molecular y las tecnologías de investigación biomédica. Según personal del centro, todos los trabajadores contratados tienen voz y voto en la decisión, por lo que unas 130 personas decidirán en las próximas semanas qué denominación se adopta. El patronato de la fundación privada, en el que se integra la Conselleria de Sanidad, tendrá que ratificar la propuesta.

Las líneas de investigación que se desarrollan en el CIPF se agrupan en torno a cuatro programas, dos relacionados con investigación básica y otros dos con orientación aplicada. En los primeros se incluye el estudio de los mecanismos moleculares y celulares de patología humana sobre enfermedades raras, enfermedades metabólicas y cáncer, y la investigación sobre neuroinflamación y deterioro neurológico. Los segundos se centran en la investigación sobre nuevas tecnologías diagnósticas y terapias avanzadas en investigación biomédica, que están relacionados con bioinformática y genómica de sistema y de expresión génica, nanomedicina, terapia celular y medicina regenerativa.