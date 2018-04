La Diputación pasa a la Generalitat la patata caliente de volver a ceder el Teatre Principal a Lo Rat Penat

La asociación Lo Rat Penat deberá solicitar la disponibilidad del Teatro Principal al Institut Valencià de Cultura, dependiente de la Conselleria de Cultura, si quiere celebrar sus Jocs Florals en el histórico edificio donde lo hizo durante 133 años.

De esta forma se ha resuelto el conflicto que mantenía Lo Rat Penat con la delegada de Teatros de la Diputación, Rosa Pérez, por la negativa de ésta a ceder el Teatro Principal, propiedad de la Diputación, para albergar la ceremonia de entrega de premios de los Jocs Florals que anualmente organiza la asociación bandera del secesionismo lingüístico.

La negativa de Pérez se basa en el reglamento de uso del Principal aprobado sin ningún voto contrario en la Diputación de València el 20 de junio de 2017 que recoge en su artículo 2 que el destino del teatro es la "exhibición, producción y difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas, la música o el cine", aunque "podrá cederse su uso a terceras personas para llevar a cabo en él conciertos, espectáculos y representaciones de danza y teatro, cinematográficos y análogos, así como actividades culturales o artísticas, tales como conferencias o exposiciones"; también especifica que "excepcionalmente podrá destinarse a actividades distintas de las señaladas, siempre que cuenten con la aprobación expresa de la corporación".

A continuación explica que "no se cederán las instalaciones del Teatro Principal para la celebración de sorteos, ceremonias de entregas de premios, de graduación, rifas ni, en general, actos de carácter no cultural, no relacionados con las artes escénicas o de categoría amateur". Precisa que "podrá autorizarse la cesión de las instalaciones para la celebración de actos incluidos en el párrafo anterior cuando sean de especial relevancia para las artes escénicas, la música o el cine".

En el Decreto del Presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, se pretende cerrar una polémica que empezó el pasado 7 de noviembre, apuntando que el Teatro Principal está cedido a la Conselleria de Cultura en virtud de un convenio de colaboración y que en las fechas que Lo Rat Penat quería celebrar los Jocs Florals la sala estaba ocupada por la programación de Culturarts.

El presidente de la Diputación insta a Lo Rat Penat a solicitar directamente al Institut Valencià de Cultura la disponibilidad del Teatro Principal, aunque desde el instituto ya se informó en diciembre que la programación de la temporada entre septiembre de 2017 y julio de 2018 "ya está cerrada, no habiendo fechas para otros tipo de actuaciones, cesiones, o actos promovidos por terceros".