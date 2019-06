El PP se siente "perjudicado" por tener detrás en las Corts Valencianes la bancada de Vox, que lamenta que "no nos quiere nadie"

Les Corts Valencianes han acordado la ubicación definitiva de los grupos parlamentarias en el hemiciclo, de manera que Unides Podem se mantendrá en "el gallinero" de la parte izquierda del hemiciclo, mientras que Vox pasará a la "extrema derecha" para ocupar la última fila.

Así lo ha acordado la Junta de Síndics de la Cámara autonómica, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el PP, que ha considerado que la decisión se ha tomado con "afán de molestarles o perjudicarles".

Según el acuerdo aprobado, los grupos mantendrán más o menos su posición, excepto Vox, cuyos diputados se situarán en la última fila de la parte más a la derecha del hemiciclo, detrás del PP y a la derecha de Ciudadanos.

Unides Podem, que había planteado su deseo de cambiar de lugar, ha decidido mantenerse en la ubicación provisional, de manera que se situará en las dos últimas filas de la parte izquierda del hemiciclo, detrás y a la derecha de Compromís.

El hasta ahora síndic de la formación y actual vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, ha considerado que su grupo merece otro espacio, pero ha dicho que son "generosos" y que se conforman con seguir en "el gallinero" pues lo importante en estos momentos son las políticas.

Desde Vox, su síndica, Ana Vega, ha explicado que han planteado dos opciones para acabar con este debate y que se pueda empezar a trabajar, y ha salido adelante la opción que los sitúa en "la extrema derecha" del hemiciclo, con la queja del PP.

"Aquí no nos quiere nadie pero en algún sitio tendremos que estar porque no nos vamos a sentar en las escaleras a trabajar", ha afirmado Vega, quien ha destacado que su grupo sigue "haciendo concesiones" para que se vea que no son tan malos.

La portavoz adjunta del PP Elena Bastidas ha denunciado este nuevo "pacto de los sillones" al que se han sumado Ciudadanos y Vox, con los que, según ha dicho, "es fácil llegar a acuerdos" cuando se trata de sillones y metros cuadrados.

A su juicio, la propuesta aprobada rompe la lógica parlamentaria, al romper la simetría habitual que existía entre el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y el principal grupo de la oposición, y ha considerado que se ha hecho "con afán de molestar o perjudicar al PP".

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha señalado que ante dos propuestas su grupo ha preferido la que finalmente se ha aprobado porque de esta manera se reparte la entrada de grupos por los diferentes pasillos del hemiciclo, y ha criticado que el PSPV no quiera a Unides Podem detrás de ellos.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que la opción de Unides Podem de bajar en los escaños era "prácticamente inviable", y el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha valorado que Vox esté "en la extrema derecha" del hemiciclo y lejos de los partidos de izquierda.

En la Junta se han determinado también el reparto de espacios en el edificio de los grupos parlamentarios y en los despachos situados junto al hemiciclo, donde Vox será el primero en elegir sala, al haber salido perjudicado en el reparto de metros cuadrados en la sede de los grupos.