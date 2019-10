El presunto asesino de una mujer en Dénia estaba condenado por dos delitos de violencia machista contra la víctima y su hija

El presunto autor del asesinato de una mujer en Dénia la pasada madrugada ya había sido condenado por dos delitos de violencia machista, según se ha informado desde el TSJCV. El Juzgado de lo Penal n.3 de Benidorm condenó el pasado 25 de febrero al detenido por dos delitos de violencia de género cometidos contra su expareja (la ahora fallecida), así como por dos delitos de violencia doméstica, cometidos contra la hija menor. No obstante el condenado tuvo un atenuante de alcoholemia.

El juzgado declaró probado que el acusado había agredido en dos ocasiones a su entonces compañera sentimental y a la hija menor en el domicilio de Dénia donde todos ellos convivían en un periodo de tres días, concretamente el 31 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018.

Dadas las circunstancias el juzgado le impuso una pena de 28 días de trabajos en beneficio de la comunidad, así como un año de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y un año y un día de prohibición de aproximarse a menos de 300 de la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, además de no comunicarse con ella por cualquier medio.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia de Alicante y no es firme. No obstante paralelamente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Dénia mantiene abiertas actualmente otras diligencias previas por posibles delitos de amenazas y quebrantamiento de la medida cautelar. Este se abrió después de que en febrero de este mismo año, a raíz de un informe de la Policía Local en el que la víctima denunciaba que su ex compañero sentimental se había puesto en contacto telefónico con otro hijo de ella, mayor de edad y que reside en Rusia, y había vertido amenazas contra la mujer y su hija pequeña.

Un momento de la concentración de condena a las puertas del ayuntamiento de Dénia.

Tenía "todo lo que el sistema podía ofrecerle"

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, ha afirmado que la víctima estaba valorada como de riesgo de grado medio en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género Viogen, lo que implica seguimiento de la víctima, vigilancia aleatoria y seguimiento de los servicios sociales y Centro Mujer 24 horas, así como el teléfono de asistencia Atenpro. "Tenía todo lo que el sistema podía ofrecerle", ha asegurado. "Creo que el sistema no ha fallado", ha defendido, aunque ha reconocido que sí lo ha hecho "algún resorte", que está siendo "evaluado hoy".

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Dénia, Javier Scotto, ha informado a primera hora de la tarde durante la concentración silenciosa que se ha celebrado a las puertas del consistorio en repulsa por los hechos, que había sido convocada por el Consell de les Dones, de la situación que atravesaba la mujer asesinada en los últimos tiempos, dado que era objeto de apoyo por parte del grupo especializado Artemis de la Policía Local y de los Servicios Sociales municipales como víctima de violencia de género. Y ha recalcado que nada parecía apuntar a este desenlace.

Es cierto, ha señalado, que tiempo atrás el agresor llegó a infringir la orden de alejamiento que le había impuesto el juzgado, pero también que desde que en febrero de 2019 fue condenado por sentencia, no se había registrado ninguna alerta. “Ella no había transmitido ninguna situación de temor, no había existido contacto con el agresor ni nada que pudiera hacer prever o evaluar que existiera algún riesgo”, ha concretado. Además, el grupo Artemis “la acompañaba siempre que tenía que realizar alguna gestión, o cuando ha tenido que acudir a alguna comparecencia en los juzgados”.

De hecho, el seguimiento del caso se llevaba haciendo incluso desde un año antes de la sentencia de febrero. Tanto por Servicios Sociales, como por el Centro Mujer y por el grupo Artemis, así como por la autoridad judicial. La mujer, de hecho, llevaba un sistema de alarma para dar aviso automático si detectaba algún riesgo. Pero desde febrero esa alarma no se produjo.

Scotto ha considerado que “se había prestado la asistencia, el acompañamiento y la evaluación” oportunos a la mujer. La última evaluación del caso por parte del ayuntamiento es bien reciente. Está fechada el 1 de octubre. Este mismo mes tenía varias citas con el Centro Mujer. “Por tanto, todo estaba en marcha y no se preveía ningún tipo de riesgo”, ha insistido.

Degollada delante de su hija de 11 años

La mujer, de 44 años, fue asesinada por su expareja en la madrugada del lunes al martes en presencia de su hija, una niña de 11 años de edad, que fue la que llamó a los servicios de emergencia junto con una vecina que momentos atrás había escuchado los gritos de auxilio. El presunto agresor ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional poco después del aviso en la misma vivienda. Las mismas fuentes han señalado que cuando llegaron los primeros agentes y la ambulancia, la mujer ya había fallecido a causa de un corte profundo en el cuello con un arma blanca.