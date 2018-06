"Comença À Punt Notícies", Adelaida Ferre i Vanessa Gregori estrenen la nova televisió valenciana

"Bona vesprada, diumenge 10 de juny de 2018, comença À Punt Notícies Migdia", han sigut les primeres paraules que ha pronunciat la periodista Adelaida Ferre en el primer informatiu de la televisió À Punt, que ha presentat al costat de Vanessa Gregori. Així han començat aquest diumenge les emissions de la nova televisió valenciana. Es recupera d'aquesta manera la televisió pública, que els valencians van perdre fa quatre anys i mig quan el govern del PP va tancar l'antiga RTVV.

La inauguració de les emissions ha sigut la notícia central d'aquest primer informatiu, en el qual s'han abordat temes com les reivindicacions en infraestructures de la Comunitat Valenciana davant el nou Govern del socialista Pedro Sánchez, el debat territorial plantejat per l'anunci de la nova ministra Meritxell Batet de reformar la Constitució, la ruptura de Trump amb els seus socis del G-7, els 90 anys de les Fogueres d'Alacant o una Muixernaga de rècord alçada al cim del Penyagolosa.

Amb connexions en directe amb diversos punts del territori valencià per a les seues informacions, el primer À Punt Notícies Migdia ha arreplegat declaracions del conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà; la directora general de À Punt Mèdia, Empar Marco; el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i els portaveus de tots els grups de les Corts Valencianes, des d'Alexis Marí, dels no adscrits, a Isabel Bonig, del PP, passant per Mari Carmen Sánchez, de Ciutadans, Antonio Estañ, de Podem; Fran Ferri, de Compromís, i Manolo Mata, del PSPV-PSOE. També ha fet declaracions el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Després de l'informatiu, ha agafat el relleu Carolinaa *Ferre, amb un magazín especial dedicat a la recuperació de la televisió valenciana, quatre anys i mig després del tancament de Canal 9. El programa ha inclós una salutació d'Andreu Buenafuente al naixament de la nova televisió.