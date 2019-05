El ‘tripijoc’ de José Luis Moreno en Canal 9 que investiga el jutge: els perits conclouen que va cobrar 1,9 milions de més

El Jutjat d’Instrucció número 6 de Paterna (València) té molt avançades les perquisicions sobre la investigació oberta a determinats contractes audiovisuals de l’extinta Canal 9, la televisió pública valenciana que va tancar el PP de manera abrupta el 2013 amb un forat superior a 1.300 milions d’euros i que va acabar amb més de 1.600 empleats al carrer.

Després de la batalla que van lliurar l’instructor i l’acusació –el sindicat CGT–, l’informe pericial sobre dos dels programes denunciats ha arribat a les mans del magistrat. Després d’analitzar el peritatge, el jutge ha citat a declarar com a imputat –ja ho estava en la causa– l’exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) entre octubre del 2008 i desembre del 2012, el periodista José López Jaraba, el pròxim 3 de juny. López Jaraba haurà de respondre per aquesta taxació.

L’informe pericial s’ha elaborat sobre el programa d’entreteniment De un tiempo a esta parte i la sèrie de ficció Planta 25, de la productora Alba Adriática, propietat del ventríloc i productor José Luis Moreno. Segons l’informe de 90 pàgines elaborat per l’empresa Taxo, tots dos programes s’haurien pagat per un valor totalment fora de mercat, en concret amb uns sobrecostos d’1,9 milions d’euros.

El document elaborat per dos perits experts en el mercat audiovisual i que ja és part de la causa, en la qual només queda imputat José López Jaraba, analitza tècnicament el programa i la sèrie, les despeses incorregudes, els diners abonats i fins i tot la qualitat de la imatge i el material usat. És una de les proves de més força que l’acusació podria usar per a seguir avant amb un procés que ja ha rebutjat investigar altres programes acusats inicialment d’estar unflats.

Així, de la sèrie de ficció Planta 25, que es va emetre el 2006 i el 2007, entenen els perits que la qualitat és molt baixa per al preu que s’hi va abonar. La televisió valenciana va pagar a José Luis Moreno 2.025.000 euros per l’emissió de la sèrie –una coproducció entre Alba Adriática i RTVV–. En total, uns 126.018 euros per capítol. L’informe pericial conclou que, després d’haver vist i analitzat cada capítol, cada lliurament de la sèrie havia d’haver estat entre 20.000 i 30.000 euros.

És més, els perits comparen el cost unitari de sèries de gran èxit amb la produïda per José Luis Moreno. Amar en tiempos revueltos, un dels èxits més grans de TVE, tenia un cost per capítol de 56.000 euros –68.000 quan se’n va disparar el preu a causa de l’èxit–. Gran Reserva: el origen va costar també a la televisió pública espanyola uns 53.000 euros. Entenen els perits que el forat provocat a Canal 9 va ser de mig milió d’euros aproximadament.

Els perits també posen el focus en el fet que la sèrie Planta 25 es va emetre en altres televisions autonòmiques com Telemadrid, Canal Sur o Castilla La Mancha Televisión. Entenen, doncs, els perits que les despeses podrien haver-se reduït atés que la productora de José Luis Moreno va vendre l’obra a altres autonòmiques.

El menyscapte més gran per a Canal 9, segons l’informe pericial present en la causa, és el programa De un tiempo a esta parte. En aquest cas, el contracte es va tancar el 2011. Segons la documentació en poder d’eldiario.es, José López Jaraba, sent director general, va reconéixer el 2010 que RTVV devia a Alba Adriática SL 1.785.295 euros. Per a saldar aquest pagament, la televisió li va encarregar el programa d’entreteniment setmanal que es va emetre quasi de matinada i que comptava amb actuacions i entrevistes a famosos.

José López Jaraba en arribar al jutjat. / CCOO RTVV

En aquest cas, l’empresa pública va satisfer els quasi 1,8 milions, però els perits entenen que “el valor màxim raonable” de tots els programes emesos era de 400.000 euros. 1,3 milions d’euros de desfasament. Cada capítol es va vendre per un cost unitari de 44.000 euros i cada número tindria un cost d’uns 4.000 euros, segons els taxadors independents.

En l’informe, els perits criden l’atenció sobre una factura emesa a Alba Adriática per l’empresa Kulteperalia SL, també de l’hòlding empresarial de José Luis Moreno. “La productora Alba Adriática va unflar els pressupostos destinats al seu programa De un tiempo a esta parte, va efectuar cobraments en efectiu de més de 40.000 euros per als quals no hem trobat justificació, segons les factures emeses per Kulteperalia SL i va vendre una obra audiovisual d’una qualitat molt roïna per un preu desorbitat que els seus cinquanta primers capítols no haurien passat els talls de qualitat d’altres cadenes generalistes”, conclou l’informe pericial encarregat pel jutge. Aquest programa també es va vendre a Televisión de Castilla La Mancha, per la qual cosa el negoci va ser redó.

En la causa inicial pels contractes de Canal 9 es va imputar uns quants directius d’RTVV pels pagaments a la productora Triskel i al Vila-real CF. Després d’uns quants anys de perquisicions, es van arxivar, encara que la Fiscalia Anticorrupció va reobrir la investigació. La denúncia i les personacions inicials les van dur a terme Compromís i CCOO, a què es va sumar CGT. En aquests moments, és CGT el sindicat que ha aconseguit que el jutge encarregara un peritatge, ja que en un primer moment s’hi negava. Amb aquest informe el cas torna a estar viu i la idea és recuperar, almenys, una part dels diners del forat multimilionari de l’extinta RTVV.