El Consell Rector d'Á Punt impulsa el Consell d'Informatius, intervé en el seu reglament i es reserva el veto

El passat 13 de novembre de 2017 va arrancar en proves la ràdio d'Á Punt, de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Quasi 11 mesos després, el Consell Rector de l'ens ha decidit impulsar el Consell d'Informatius, l'organisme intern de participació del conjunt de professionals que ha de vetlar per la independència, veracitat i objectivitat dels continguts difosos.

Aquesta setmana, el Consell Rector ha aprovat l'inici de l'elaboració del seu reglament i qui estaran en la seua redacció. Segons el comunicat emés per l'empresa, en el comité de savis que redactarà el reglament hi haurà dos periodistes de la redacció triats per la plantilla, un professional no periodista elegit per la plantilla, la directora general Empar Marco -o en qui delegue-, el president del Consell Rector, Enrique Soriano, i un membre del Consell Rector, previsiblement i segons fonts coneixedores de l'operació el conseller de Compromís Rafa Xambó.

El reglament de Consell d'Informatius que isca de les deliberacions d'aquest comité de savis haurà de ser votat en referèndum pels professionals d'informatius però també haurà de ser validat pel Consell Rector. És a dir, l'òrgan que dirigeix l'ens públic tindrà un 33% de la quota en la creació del comité que ha de fiscalitzar els continguts i la capacitat de vetar-ho, si no hi ha un acord amb els treballadors i la directora general.

El Consell d'Informatius, regulat en la llei de creació 6/2016, de 15 de juliol, és un òrgan fonamental per a evitar la manipulació dels continguts i els informatius format pels professionals de l'ens. En l'extinta RTVV va haver-hi un Consell de Redacció que va elaborar importants informes sobre la falta d'independència de Canal 9 però va acabar morint per inanició al no ser renovat per la plantilla per no aconseguir el 50% dels suports.

En RTVE, l'Estatut d'Informatius veta que cap membre del consell d'administració, la direcció de l'ens, els directors o caps d'informatius o els representants dels treballadors formen part del Consell d'Informatius. És un òrgan de periodistes i treballadors de la corporació. Els mateix passa en TV3, que limita aquest consell als treballadors rasos.

En aquests reglaments s'haurà de fixar el comité impulsat pel Consell Rector per a crear un Consell d'Informatius veritablement independent. Aquest òrgan té per llei la potestat de vetlar per la independència, promoure la independència editorial i "informar amb caràcter vinculant les propostes de nomenament dels directors o directores dels serveis informatius", és a dir, vetar el seu nomenament fins a en tres ocasions.