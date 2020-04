Cotxes en una retenció provocada per un control policial per a evitar l’èxode a segones residències fugen perquè no els paren

L’avinguda de les Corts Valencianes continua protagonitzant els problemes més grans en les eixides de València cap als municipis de l’àrea metropolitana, urbanitzacions i localitats de l’interior. Dijous a les 15 hores la policia nacional va tornar a muntar un control com el que va fer fa dues setmanes i que va col·lapsar aquesta artèria principal de la ciutat.

Malgrat l’estat d’alarma i l’enduriment del confinament, el control de dimecres a les 15 hores va generar una retenció, encara que no tan important com la del 20 de març passat. La cosa més cridanera aquesta vegada, segons es pot veure en els dos vídeos cedits a eldiario.es per Concha Viguer, és que fins mitja dotzena de vehicles han intentat fugir del control per la mitjana o pels jardins laterals, travessant un carril bici, la vorera per a vianants i un pas de zebra.

[[OBJECT]

La majoria dels cotxes que cometen les irregularitats busquen la direcció contrària per escapar del control, mentre un altre comet la il·legalitat per saltar-se la cua i accedir més ràpidament al control.

Aquesta eixida de València dirigeix cap a zones residencials importants de Burjassot, Paterna, Sant Antoni de Benaixeve o l’Eliana, per la qual cosa molts dels vehicles podrien ser de treballadors. Per l’hora també podria entendre’s que és així, encara que crida l’atenció el volum de cotxes retinguts quan s’ha endurit el control.

El control de la policia nacional pretén sancionar les persones que, aprofitant la situació, vulguen anar-se’n a una segona residència, siga a les urbanitzacions o als municipis d’interior o accedir a l’autovia AP-7.

La policia nacional no ha facilitat dades de les sancions interposades en el control de dijous. Tampoc ha volgut oferir les actes administratives per haver incomplit el confinament per ciutats i es limita a dir que en són 800 diàries a la Comunitat Valenciana. Tampoc si es multa per desobediència o per intentar escapar a una segona residència.