Festes lliures d’assetjament: els festivals de música normalitzen els punts violeta

Els festivals de música i els grans esdeveniments que aglomeren milers de persones comencen a normalitzar els punts violeta. Fa a penes tres anys, aquests espais per a protegir i acompanyar les dones que hagueren patit alguna agressió eren gestionatspels col·lectius feministes locals.

Amb l’auge del feminisme i l’extensió de les seues reivindicacions, les institucions i les empreses promotores dels esdeveniments musicals han anat establint aquests punts d’atenció amb un personal més professionalitzat, que inclou psicòlogues i assessorament.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives instal·larà aquest estiu punts violeta en quatre festivals de música a la Comunitat Valenciana, situats en els espais que col·laboren amb Turisme València. Els espais compten amb tres persones que presten assessorament psicològic, legal i emocional a les persones que ho necessiten i tenen el suport dels Centres Dona 24.

Les cites musicals que comptaran amb aquests punts a càrrec d’Igualtat són el Low Festival, que serà entre el 26 i el 28 de juliol a Benidorm; l’Arenal Sound, a Borriana entre els dies 30 de juliol i 4 d’agost; i el Medusa Sun Beach, que obrirà les portes entre el 7 i el 12 d’agost a Cullera. També van comptar amb aquests espais les cites ja passades del Festival de les Arts i l’Homenatge a la Ruta.

Des de la Conselleria d’Igualtat expliquen que presten el servei als festivals que el sol·liciten i que enguany són menys esdeveniments els que l’han reclamat, perquè les seues pròpies organitzacions han integrat els punts violeta. La directora de l’Institut de les Dones, Maria Such, va valorar que els responsables de molts dels grans festivals que s’organitzen a la Comunitat Valenciana ja han assumit aquest servei com a propi, la qual cosa, a parer seu, fa palés “el compromís del sector amb unes festes lliures de violència masclista”.

En altres casos és la Creu Roja qui s’encarrega de gestionar els espais segurs, bé perquè li ho reclamen els festivals, bé perquè s’hi ofereixen les seues voluntàries. És el cas de Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebra des del dijous 18 de juliol, o dels Concerts de Vivers, que es desenvolupen durant el mes de juliol a València.

L’organització també participa en les festes locals dels municipis que li ho sol·liciten. Una xifra que va en augment, segons reconeixen els seus responsables, gràcies als fons del pacte estatal contra la violència masclista. Com que és competència municipal i hi ha dotació pressupostària, els ajuntaments que no tenen personal especialitzat contracten amb la Creu Roja aquest servei.

Els punts de la Creu Roja estan formats per tres tècniques, encarregades de l’assessorament, i per unes quantes voluntàries que fan les tasques de sensibilització. Segons explica Patricia Peris, una de les responsables, s’ofereix informació sobre els recursos que tenen a disposició seua, els tipus d’agressions i violències o sobre la manera d’ajudar a qui està patint violència. Un dels espais més populars és el mur de reflexió, on més participen les xiques joves. “Té molt bon acolliment i estan molt agraïdes que hi haja algú que vetle per la seua seguretat”, explica Patricia.

En el cas dels homes, la responsable explica que no són tan proactius a participar d’aquestes activitats i que de tant en tant tenen alguna trobada desagradable. “No és habitual, però sol vindre algun xic a fer un comentari sobre que ell també pateix violència o a fer un acudit sense gràcia”, relata Patricia, que afig que sempre es donen instruccions de no “caure en el parany” en aquests casos.

Les voluntàries i les tècniques de la Creu Roja treballen abans de cada esdeveniment amb la Policia i la seguretat privada del festival per coordinar-se en cas d’agressions i buscar vies d’evacuació, si foren necessàries. Quan arriba una dona que ha patit algun tipus de violència, el primer pas és contactar amb seguretat per buscar l’agressor i buscar un espai més segur per a la víctima per facilitar l’alleujament emocional. Una vegada arriba a un lloc més tranquil, se li expliquen les possibilitats legals que té i els tràmits que comporta denunciar una agressió, si ella decideix que siga així. “Mantenim sempre el respecte per les seues decisions. L’última paraula és seua”, postil·la la responsable.