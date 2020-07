Les ajudes de la Generalitat Valenciana multipliquen els plans municipals de prevenció d’incendis forestals

Prop de la meitat dels municipis valencians obligats a tindre un pla de prevenció d’incendis encara no han redactat ni presentat els seus projectes. La Fiscalia de Medi Ambient va començar a advertir l’any passat que l’absència d’aquests plans de prevenció podria implicar conseqüències penals per a les corporacions locals si es declarava un incendi forestal en el seu terme municipal.

El requeriment va repetint-se des que la Fiscalia va desenvolupar aquesta especialitat amb atenció escassa en alguns ajuntaments. Entre el 1992 i el 2019, només 61 municipis valencians havien presentat els seus plans de prevenció. Des de llavors, les lleis mediambientals han anat endurint-se i també la pressió sobre la prevenció i el risc d’incendis. La Llei forestal de la Generalitat Valenciana estableix l’obligatorietat de la redacció d’aquests documents com a instrument de gestió en la prevenció dels incendis forestals.

El 2019 la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que dirigeix Mireia Mollà, va habilitar una partida d’ajudes a municipis per a desplegar aquests plans, amb prop d’un milió i mig d’euros en ajudes a ajuntaments. Des d’aquest any, el salt ha sigut substancial: de 61 municipis a un total de 268 tenen plans aprovats o en tràmit en aquests moments. Del total, 255 municipis han rebut ajuda de la Generalitat Valenciana per a elaborar els projectes i les corporacions provincials també han habilitat partides. Un exemple és el de la Diputació de Castelló, que va aprovar el juny passat les bases per a col·laborar amb ajuntaments de menys de 1.000 habitants, amb una partida pressupostària de 100.000 euros per a aquesta finalitat.

Els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana es consideren zona d’alt risc des de l’aprovació d’una resolució el 2005, que obliga les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori a redactar plans locals de prevenció d’incendis per als termes municipals respectius. Segons el municipi i les seues característiques, els plans tenen vigència entre 10 i 15 anys, sempre subjectes a revisió cada 5 exercicis. Només 17 municipis estan exempts d’aquesta obligació; en altres paraules, 525 municipis haurien de tindre aquest pla.

La campanya de prevenció del 2020 es preveu especialment complexa per les conseqüències del canvi climàtic a les regions mediterrànies i els comportaments ciutadans deguts a la pandèmia. Els responsables de la Generalitat vaticinen un estiu amb més presència de població en zones rurals, la qual cosa augmenta el risc d’incendis si no s’adopta una actitud prudent. A més, encara que els treballs de prevenció van ser declarats servei essencial, les mesures de seguretat personal han dificultat la tasca dels agents forestals i les brigades.