La Generalitat valora traslladar Teo Rodríguez, el jove de 385 quilos de pes, a una residència o a un habitatge assistit

La vicepresidenta valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha afirmat aquest dimarts que s'està valorant oferir Teófilo Rodríguez, el jove de 34 anys de 385 quilos de Torís que roman ingressat a l'Hospital de Manises una residència o un habitatge assistit, recursos que en tot cas han de comptar amb el vistiplau tant del jove com del seu entorn familiar i els professionals de serveis socials.

En declaracions als mitjans, Oltra ha indicat que el seu departament està treballant amb els serveis socials de Torís i també amb la família, per a conéixer les seues prioritats, ja que "un recurs assistencial social ha de comptar amb el vistiplau tant de la persona que ho necessita com de la família" i tenint en compte també el dictamen que facen els serveis socials.

"Certament, en un habitatge pot haver-hi més complicacions que en una residència, on sempre tenim unes infraestructures més adequades per a casos de dificultat com el seu", ha dit la consellera, que espera també que a través de la intervenció sanitària i social "puga millorar la seua salut".

Aqueixa millora, ha incidit, "consisteix bàsicament a reduir el seu volum i pes", acompanyant Teo "cap a un procés de normalització" per a tindre "una vida absolutament normalitzada", que ha admés "portarà temps" i requereix d'una intervenció professional adequada.