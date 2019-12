El Govern valencià comunica al navilier Boluda que no seguirà en el consell en plena polèmica per l'ampliació del port

Abans de cap d'any. Aqueixa és la data que des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana fixen per a renovar tres dels seus quatre consellers en el port de València el mandat del quals es va esgotar fa sis mesos. Aquesta interinitat provoca que els representants de l'administració autonòmica tinguen veu però no vot, fet que té dels nervis a Compromís i Podem perquè entenen que en aquests moments la institució es troba en un punt crucial amb la tramitació del polèmic nou projecte d'ampliació nord.

El conseller Arcadi España encara no ha cridat a Compromís per a negociar els noms i Podem ha contactat amb el conseller perquè l'incloga en la decisió. De moment, l'única cosa acordada de manera informal va ser que els tres nous consellers que s'han de nomenar de manera imminent i el quart l'any que ve no siguen empresaris. El Govern valencià ja ha comunicat al president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), Vicente Boluda, que no seguirà. També ho sap el líder de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el mandat de la qual expira l'any que ve.

El navilier Vicente Boluda ha sigut membre del consell d'administració des de fa més d'una dècada quan el PP va optar per situar entre els representants de l'administració empresaris del sector. En la primera legislatura del Pacte del Botànic es va seguir amb aquesta política, però la modificació de l'ampliació nord, que afecta directament els interessos empresarials de Boluda, ha fet insostenible que continuara. De fet, el president del lobby Associació Valenciana d'Empresaris (AVE) es va absentar de la taula que va votar la tramitació del nou projecte perquè afecta directament els seus interessos empresarials.

Un altre conseller de la Generalitat crític amb aquesta obra podria haver estat i votar en contra, en sintonia amb la postura que defensen Compromís i Podem i que va exercir l'alcalde de València, Joan Ribó. De fet, els empresaris estan representats amb diversos llocs en nom de la Cambra, la patronal i els naviliers.

Arcadi España vol un perfil tècnic i especialista en sostenibilitat per a afrontar la important decisió de canviar l'ampliació aprovada en 2007. L'Ajuntament de València i la Conselleria de Medi Ambient entenen que les modificacions són tan substancials que ha de fer-se una nova declaració ambiental. Per part seua, el president de l'Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, segueix endavant amb la tramitació de les obres de la nova terminal que ja ha preadjudicat a la multinacional MSC.

Compromís, d'altra banda, té previst proposar la secretària autonòmica de Política Territorial, Inmaculada Orozco, i la directora general d'Internacionalització, María Dolores Parra. Dos perfils de confiança per a proposar les seues iniciatives, encara que no es garanteix tindre la majoria del consell. El compromís d'Espanya és portar a ple els nomenaments abans que acabe l'any. Serà difícil.