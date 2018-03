El Protectorat de Fundacions investiga l'Institut Valencià d'Oncologia per la contractació de familiars del director

El director general de l'Institut Valencià d'Oncologia (IVO), exconseller de Sanitat amb el PP, Manuel Llombart, cobra al voltant de 300.000 euros per dirigir la prestigiosa entitat la totalitat d'ingressos de la qual procedeixen del seu contracte amb la Generalitat. La seua dona, Cristina Bordils, és adjunta a la direcció financera i els seus emoluents superen els 120.000 euros anuals. L'oncle de l'expolític és president i fundador de la institució creada el 1978, però com els altres membres del patronat no té sou. En l'IVO treballen fins a nou familiars directes del fundador de la històrica entitat oncològica i molts amics de la família.

Aquesta política de contractació ha arribat al Protectorat de Fundacions que depèn del Ministeri d'Educació i que controla la bona gestió d'aquestes entitats que reben importants beneficis fiscals i que han de tenir una exquisida gestió pel seu impacte social. Així, segons una resposta del Govern a la diputada de Compromís Marta Sorlí, el Protectorat de Fundacions ha obert "un període d'informació prèvia" a l'IVO per a conèixer en profunditat la política de contractació i si podria conculcar la llei de fundacions espanyola.

Cas que l'IVO haguera incorregut en alguna irregularitat en la contractació vinculada als seus patrons derivada de la investigació oberta, el Protectorat de Fundacions podria iniciar un procediment sancionador, com estipula l'article 55 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Ara, l'organisme depenent del Ministeri d'Educació haurà d'assenyalar un instructor perquè requerisca a l'institut valencià tota la informació necessària.

La diputada de Compromís Marta Sorlí considera en la seua pregunta al Protectorat de Fundacions que la política de contractació per Llombart de familiars directes i que va provocar l'eixida de membres del patronat és una mala praxi que "entela" el bon nom d'una entitat que tots els anys salva milers de vides amb la seua actuació contra el càncer.

L'òrgan depenent del Ministeri d'Educació recorda en la seua contestació que si la fundació vol contractar un patró ha de comunicar-li-ho. On té més dubtes és en la possibilitat de contractar familiars directes de patrons, ja que, en cas de no formar part del patronat, podria no ser necessari comunicar-ho al Protectorat de Fundacions.

La fundació IVO ingressa entre 60 i 90 milions d'euros l'any de la Generalitat per col·laborar en els tractaments públics de càncer. Malgrat ser el seu únic finançador, l'administració autonòmica no té una plaça en el patronat de la fundació, que està integrat per particulars.

En l'actualitat i fins a l'eixida de cinc patrons en els últims cinc anys, el patronat està format per vuit persones, la majoria vinculats a l'alta societat valenciana. El president és Antonio Llombart Bosch, fundador, patró vitalici i oncle del director general Manuel Llombart. El vicepresident és Tomás Trénor Puig advocat i exsoci de Garrigues. Secretari és el també advocat Jaime Olleros i tresorer Santiago Bauzá Anglada, empresari president de Santiuza Agrícola Industrial.

Com a vocals estan Antonio Noblejas -president de Edem (Mercadona)-, Vicente Fontestad -exportador citrícola-, Concepción Sánchez Colom i Javier Garín Alabau. Tots van ser testimonis dels complicats patronats que es van viure en l'entitat quan Llombart va fer el salt a la política amb el PP -en plena tempesta de casos de corrupció- i quan va contractar la seua esposa després de deixar la direcció de l'IVO. En aquell salt passava de guanyar 300.000 euros anuals a 70.000 euros com a polític.