Querella contra un policia franquista de València acusat de torturar a una trentena d'estudiants en 1971

Dilluns vinent, 3 de desembre, es presentaran a València les primeres querelles per tortures, patides en la Prefectura de Policia durant la dictadura franquista. Els querellants formen part d'un grup d'unes trenta persones detingudes a l'abril de 1971, militants del Partit Comunista, durant un dels estats d'excepció declarats pel règim amb motiu de la celebració del conegut 'Procés de Burgos'.

Van romandre en comissaria 19 dies sotmesos a interrogatoris, vexacions i tortures, posteriorment van ingressar en la Presó Model de València acusats d'associació il·lícita i propaganda il·legal.

Es querellen per ser víctimes de la repressió franquista, en particular contra Benjamín Solsona, membre llavors de la Brigada Polític-Social de València i un dels autors d'aqueixes tortures al costat del mort Manuel Ballesteros. Aquest expolicia va ser denunciat també en el Tribunal número 1 de Buenos Aires, en la coneguda com a Querella Argentina.

La titular, la jutgessa Maria Servini de Cubría, va emetre en 2014 una ordre internacional de detenció contra ell i altres 18 persones imputades en aqueixa causa per delictes de genocidi i/o de lesa humanitat, que per tant no prescriuen, comesos durant la dictadura. Aquesta sol·licitud d'extradició, així com una posterior petició per a interrogar a Solsona -en 2016-, va ser rebutjada per la Justícia espanyola.

"És aleshores quan ens plantegem traslladar les denúncies de nou a la Justícia espanyola", reconeixen els afectats, els quals apunten estan preparant més: "Aquestes són les primeres que presentem, però hi haurà unes altres, perquè el que volem és que es reconeguen els crims comesos i el dret de les víctimes a la reparació, i més en un moment en què es commemora el quaranta aniversari de la Constitució".

Aquestes querelles, com les ja presentades a Madrid contra 'Billy el Niño' o a Astúries contra el expolicia Pascual Honrado, també imputats en l'única causa oberta contra els crims de la dictadura, s'emmarquen en les iniciatives que duu a terme la Ceaqua i la seua organització en la Comunitat Valenciana.