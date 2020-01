El jutge de Taula cita el 14 de febrer els dos imputats que volen declarar per a apuntalar la peça del finançament il·legal de PP de Barberá

La peça separada del cas Taula sobre el finançament il·legal del PP de Rita Barberá pot tindre en breu els dos puntals definitius que li falten a la Fiscalia Anticorrupció i al jutge per a tancar la instrucció d'una causa que dura ja quasi quatre anys. Els dos imputats que van demanar ser interrogats voluntàriament, l'exregidor i assessor de l'Ajuntament de València Alberto Mendoza i l'exdirectora d'Estudis i Programes dels populars quan va saltar l'escàndol, Cristina Montalvá, ja tenen cita judicial. Serà el pròxim 14 de febrer a les 10 hores en el jutjat d'Instrucció número 18 de València, segons la provisió a la qual ha tingut accés aquest diari.

Mendoza i Montalvá tenen la intenció de validar les tesis d'Anticorrupció sobre el presumpte finançament il·legal del PP de la ciutat de València a través del mètode conegut com a barrufeig. Els investigadors sospiten que mig centenar de càrrecs públics i assessors a l'ajuntament van pagar 1.000 euros per a la campanya electoral de 2015 que els van ser retornats posteriorment amb dos bitllets de 500 provinents de diner negre. D'aquesta manera van injectar presumptament diners A per a poder fer front a les despeses de partit i no alçar sospites que els actes es pagaven amb diners B.

Fins avui només quatre testimonis que es van negar a pagar i una assessora que va pagar però no va rebre el diner negre eren els que havien explicat el modus operandi de la presumpta trama corrupta. La resta dels imputats ho van negar en la instrucció. Per això, la declaració voluntària de Mendoza i Montalvá és tan important i pot ser tan decisiva de cara a finalitzar la instrucció tal com volen els investigadors.

En la seua primera declaració davant el jutge, Mendoza va confirmar que va donar mil euros al partit, però que no se li va retornar res, per la qual cosa no tenia constància de cap blanqueig. Un canvi de versió pot ser letal per a la resta d'imputats.