Alejandro Morant (PP) advoca per deportacions massives d'immigrants, als qui acusa d'una invasió silenciosa

El discurs de la por i de l'odi a l'estranger suma un nou protagonista, Alejandro Morant, el qual va donar suport a l'ara president del PP, Pablo Casado, en les passades primàries. El vicepresident tercer de la Diputació d'Alacant es va esplaiar aquest diumenge a gust en el seu perfil de Facebook on va signar un discurs xenòfob pròxim a la incitació de l'odi. Començava el text avançant "solucions" al que entén que és un problema, la immigració. I comença a citar possibles: "eliminació d'ajudes i privilegis, endurir les lleis, donar autoritat a jutges i policia com als EUA", entre unes altres perquè, al seu judici, "nàixer ací no et fa espanyol".

Si el seu missatge no era prou incendiari, el també alcalde de la localitat alacantina de Busot deixa ben clar que ell posaria en marxa "un pla de deportacions massives", així com "tancar les fronteres". Tot això ho argumenta sota el pretext que l'arribada de persones migrants a les costes espanyoles "no és migració", sinó "una invasió silenciosa que acabarà amb el món occidental convertit a l'Islam".

Hores més tard, i després de la lògica reacció dels seus seguidors criticant les seues paraules, Alejandro Morant va decidir eliminar el post. Però no ho va fer per penediment. Segons les seues paraules, "perquè el ramat d'horcos que coarten la llibertat d'expressió no es continue encebant amb mi". I per si no havia quedat clar, va afegir en un to més suau: "crec que vaig dir el que el 80% de la població pensa. Immigració sí, però regulada i que s'adapten a les nostres lleis, costums i cultura".