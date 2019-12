Mobilització per a salvar el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, tancat des de fa un any i propietat de l’Església

L’hostatgeria i el restaurant del santuari de Sant Joan de Penyagolosa, en el terme municipal de Vistabella del Maestrat, romanen tancats des de fa més d’un any. El santuari, d’origen gòtic, rep les peregrinacions religioses de la zona i els excursionistes que pugen al Penyagolosa, el cim més alt del territori valencià després del pic Calderón al Racó d’Ademús.

El recinte ha romàs tancat, llevat d’alguna processó, des que al setembre del 2018 van cessar els últims arrendataris del restaurant i l’hostatgeria. L’alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcon, lamenta que el tancament “està notant-se en els comerços del poble”, que té 342 habitants. “Sempre puja gent que va al Penyagolosa i el menjar del restaurant el compraven en els comerços de Vistabella “, conta l’edil de Compromís per telèfon.

El santuari és propietat de la diòcesi de Sogorb -Castelló, llevat de dos edificis que pertanyen a la Generalitat Valenciana. El bisbat reconeix que, des de fa més d’un any, no pot donar el servei que venia oferint a tots els que s’acostaven a l’emblemàtic lloc i lamenta “l’estat i la deterioració d’algunes dependències del complex”.

La Diputació de Castelló negocia amb l’Església la possible cessió o venda d’aquesta joia patrimonial, d’origen medieval, però amb ampliacions neoclàssiques i barroques posteriors. Aquesta mateixa setmana, la responsable de Cultura de la Diputació, Ruth Sanz, s’ha tornat a asseure amb representants del bisbat per “negociar-ne la compra o la cessió”, segons declara a aquest diari.

El santuari, d'origen gòtic, rep a les peregrinacions religioses i als excursionistes que pugen al Penyagolosa. FLICKR

La diòcesi, segons fonts coneixedores de la negociació, aposta per la cessió, encara que tampoc descarta la “implicació d’altres institucions públiques”. Els propietaris adverteixen que el projecte de restauració “haurà de conjugar els valors arquitectònics, històrics i artístics del conjunt amb el seu gran valor i significat religiós en el passat i en el present”.

La Generalitat Valenciana va comprar el mes de febrer passat el Penyagolosa per 1,14 milions d’euros. Dies després de la compra, la Diputació, llavors presidida pel popular Javier Moliner, va signar un conveni i va convocar un concurs d’idees per a rehabilitar el santuari.

Tres projectes van guanyar el concurs, però la diputada de Cultura de la institució provincial, que va passar a les mans de l’esquerra després de les últimes eleccions municipals i autonòmiques, recorda que en alguns casos les idees guanyadores se solapen i les bases no indiquen que s’hagen d’executar. La socialista Ruth Sanz defensa que la Diputació no va incloure una partida destinada a la rehabilitació del santuari en els seus pressupostos, perquè, de moment, ni n’és propietària ni ha obtingut la cessió del recinte.

La institució provincial va aprovar el 17 de desembre passat una declaració institucional a favor de Sant Joan de Penyagolosa. El president de la Diputació, José Martí, creu que cal separar els edificis de culte de l’hostatgeria, perquè “l’objectiu és negociar una compra o una cessió d’aquesta última durant 40 o 50 anys” i, a partir de l’adquisició, començar a invertir en la rehabilitació. Així, els edificis religiosos quedarien al marge de l’acord i continuarien depenent del bisbat.

Martí, qui també advoca per netejar, condicionar i millorar la senyalització dels camins que conflueixen en el santuari, assumeix que hi ha “una gran sensibilitat amb aquest assumpte”, a la qual la institució que presideix “no pot ser aliena”.

El pati del santuari de Sant Joan de Penyagolosa. OBISPADO SEGORB-CASTELLÓ

La petició de la plataforma ciutadana Salvem Sant Joan de Penyagolosa en change.org havia recollit aquest divendres 3.450 signatures. El mateix text de la petició ciutadana ha arribat aquesta setmana al parlament valencià. L’exalcaldessa de Vistabella del Maestrat i diputada de Compromís en les Corts Valencianes, Belén Bachero, ha impulsat una proposició no de llei en la cambra autonòmica, signada per tots els partits menys per Vox, que insta el Consell a adoptar les mesures adequades per a “conservar, revalorar i rehabilitar” el santuari per “tornar a donar vida” a Sant Joan de Penyagolosa, “en col·laboració amb les institucions provincials, municipals i eclesiàstiques”.

La iniciativa també demana que es desbloquegen les negociacions entre el bisbat i les administracions públiques. “L’ermitori de Sant Joan de Penyagolosa no és només de Vistabella, sinó que és un patrimoni que tota la ciutadania de les comarques de Castelló sent com a propi, per això la petició de la seua posada en valor és tan transversal, unànime i clamorosa entre la ciutadania”, defensa Bachero.

L’exalcaldessa de Vistabella confia que el bisbat tinga una actitud receptiva i “ajude a la cerca de solucions”. “Sant Joan té un valor patrimonial evident, però la seua posada en valor, a més, suposa una oportunitat per als pobles de la zona i constitueix un punt de trobada, no sols religiós, sinó també de tots els que estimen la natura”, postil·la Belén Bachero.