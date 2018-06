Almussafes ja compta amb el primer pas de vianants tridimensional d'Espanya

La localitat d'Almussafes s'ha convertit avui en la primera d'Espanya a col·locar un pas de vianants tridimensional i termofusible, el senyal dels quals, a diferència dels que s'instal·len amb pintura convencional, és dotze vegades més duradora i provoca la frenada instintiva dels conductors.

Aquest producte innovador ha sigut llançat per l'empresa Tecnol, de la que el responsable d'expansió i desenvolupament de negoci, Bernat Bauzá, ha assenyalat en declaracions a EFE que l'objectiu és prevenir els accidents de trànsit d'atropellament de vianants, sobretot en vies sense semàfors i en "zones pròximes a col·legis i parcs".

"Es tracta d'un mètode menys invasiu i més barat, ja que fins ara s'utilitzava pintura convencional que calia tornar a pintar cada dos dies", explica Bauzá.

Aquest sistema de senyalització 3D termofusible s'instal·la amb calor, precalentant la carretera i col·locant peces de plàstic adaptat, que causen en el conductor "un sensació visual que fa que reduïsca la velocitat de manera instintiva".

Aquest pas tridimensional es troba en el carrer de Ausias March, al costat del Pavelló esportiu municipal d'Almussafes.

A més d'en aquesta localitat, assegura Bauzá, solament Islàndia, on es va implantar el passat any, compta amb aquest recurs que és "antirreflectant i antilliscant", per la qual cosa "és més segur per a les motos, per exemple, quan plou, i és impermeable" en cas d'abocament de gasolina o oli.

Així mateix, constitueix una alternativa als guals, en benefici de la circulació de camions i vehicles d'emergència.