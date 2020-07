El Govern valencià es desmarca de la resta de les autonomies i invertirà 200 milions per augmentar professorat i reduir la ràtio d’alumnes per aula

A diferència d’altres comunitats autònomes, la valenciana prepara el pròxim curs 2020-2021 amb la vista posada en la reducció de ràtios d’alumnes per aula i en el compliment de les mesures de seguretat recomanades per a evitar rebrots de la COVID-19.

La Conselleria d’Educació ha enviat als centres educatius valencians el model organitzatiu per a garantir la seguretat i l’ensenyament presencial el pròxim curs. El departament que dirigeix Vicent Marzà estima que necessitaran més de 200 milions d’euros, que eixiran del finançament extraordinari estatal, per contractar el personal necessari, especialment professorat i monitors de menjador.

Els centres educatius van rebre el 29 de juny passat el document que marca les pautes organitzatives i que, d’ací a unes setmanes, hauran de retornar a la conselleria per quantificar els recursos de finançament estatal extraordinari necessaris per a cada centre.

El secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, va comunicar als directors de centres públics, en una carta del 26 de juny passat, el model organitzatiu del curs escolar 2020-2021 que regirà els grups d’educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius, formació de persones adultes, escoles oficials d’idiomes, conservatoris i escoles de música i dansa.

Així doncs, la formació per a tot l’alumnat serà presencial. “És bastant evident en el conjunt de les etapes educatives que l’ensenyament a distància mai pot ser equivalent a l’ensenyament presencial, especialment per a l’alumnat dels primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria i per a l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge”, afirma Soler.

El pròxim curs 2020-2021 els centres que no puguen garantir la distància mínima interpersonal d’1,5 metres hauran de propiciar almenys la presència diària de tot l’alumnat de 1r d’ESO, formació professional bàsica, programes d’aules compartides, programes de millora de l’aprenentatge i rendiment i programes de reforç de 4t d’ESO.

L’alumnat dels grups que superen el nombre màxim per aula assistirà en dies alterns. A més, els centres hauran d’utilitzar les aules o els espais més grans per a situar-hi els grups de 1r d’ESO i ajustar el nombre màxim d’alumnes que caben en cada grup.

Els grups que hi assistisquen en dies alterns tindran un nombre reduït d’alumnes motiu pel qual les hores assignades per a desdoblar grups i les hores addicionals del Pla d’Actuació per a la Millora s’utilitzaran per a reduir la ràtio en els grups de 1r d’ESO en què calga i per a poder incorporar a altres grups d’alumnat, especialment de 2n d’ESO, a l’activitat presencial diària.

“L’horari del professorat es configurarà amb les mateixes característiques que tots els anys, cuidant especialment les hores de coordinació de l’equip docent que imparteix classe a un mateix grup d’alumnat”, diu el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, en la carta dirigida a la direcció dels centres.

Els alumnes que hi assistisquen en dies alterns hauran d’acudir presencialment al seu centre els dilluns, dimecres i divendres d’una setmana i els dimarts i els dijous de la setmana següent. “El professorat d’aquests grups haurà de planificar el seu treball de manera que es desenvolupen presencialment amb l’alumnat les tasques que requereixen una activitat presencial i els marque les activitats que han de fer el dia que no assistiran al centre”, afig Soler.

En una altra carta dirigida a la direcció dels centres, Educació recorda que el document conjunt del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre el servei de menjador escolar, autoritza a utilitzar les aules perquè els alumnes hi dinen, sempre que s’utilitzen carros amb safates.

Per als grups de l’alumnat que usen el menjador, la disposició de les taules i de les cadires haurà de possibilitar el compliment mínim de la distància interpersonal d’1,5 metres. La conselleria demana als centres que detallen les seues necessitats de personal per calcular l’increment de monitors de l’empresa de menjador necessaris i l’augment de despeses que suposa usar aules com a refectori.

Una vegada calculades les necessitats de personal, Educació comunicarà a cada centre la quantitat suplementària assignada per ajustar els nous contractes amb les empreses de menjador, que s’han de signar abans del pròxim 31 de juliol.