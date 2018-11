El dur enfrontament intern porta el PSOE i el PSPV a ajornar les primàries d'Alacant

El PSOE de Ferraz i el PSPV han optat aquest dissabte per suspendre les primàries de l'agrupació socialista d'Alacant “per a evitar batalles internes”. Fonts del PSOE valencià confirmen a eldiario.es que l'objectiu d'aquest moviment tracta, d'una banda, de frenar els durs atacs que es venien produint en el si del partit d'Alacant entre les tres candidatures que es postulen i, d'una altra, “treballar conjuntament per a trobar un candidat de consens”. La idea dels secretaris d'Organització del PSOE i del PSPV, José Luís Ábalos i José Muñoz respectivament, és convocar de nou un procés de primàries en un futur la data del qual encara està per determinar.

L'actual portaveu del grup municipal, Eva Montesinos, va ser la primera a anunciar la seua candidatura a la que fa costat el sector de Gabriel Echávarri, que va ser alcalde de la ciutat fins a la seua dimissió després de ser processat en dues causes obertes. D'aquesta forma, Montesinos frenava qualsevol intent d'arribar a un acord amb les altres famílies socialistes. Entre elles, la que representa des de fa dues dècades l'exsenador Ángel Franco qui, amb el beneplàcit de Ximo Puig, va presentar dilluns passat Andrés García Trillo, el cap de servei de Prevenció de Riscos Laborals del consistori alacantí. Trillo és un autèntic desconegut per a la política i és l'única ‘perla blanca’ que el sector oficialista havia trobat després del no rebut, entre uns altres, del rector d'Alacant, Manuel Palomar.

El tercer sector en lliça, el sanchista, també ha presentat la seua proposta: el catedràtic de la Universitat d'Alacant José Asensi. Entre les denúncies que han realitzat es troba la que Trillo, que no està militant en el PSOE d'Alacant, no representa els valors del socialisme.